El caótico consejo DC en que se arremetió contra Claudio Orrego y se planteó competir en la elección de gobernadores

El rostro de Claudio Orrego no ha salido de la mente de varios dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) durante las últimas horas.

Ayer por la noche, se reunió -de forma telemática- el consejo nacional del partido. Entre los temas que más interesaba tratar a la militancia, estaba el avance en la negociación de gobernadores regionales que involucra al partido y a la alianza de gobierno, reunidos en el pacto Contigo Chile Mejor. Así, inevitablemente el nombre del actual gobernador en la Región Metropolitana se puso sobre la mesa.

El apoyo a la reelección de Orrego, quien renunció al partido en 2022 luego de 33 años de militancia, ha sido cuestionado por distintos dirigentes decé en los últimos meses. Tanto así, que la directiva Metropolitana de la DC citó a una junta regional -que se realizará este sábado- que tiene por objetivo “debatir sobre nuestra candidatura a la gobernación”, y que provocó que el tribunal supremo de la colectividad declarara “la imposibilidad de dicha instancia regional de resolver acerca de pactos electorales”.

El respaldo al gobernador es un tema sensible entre los democratacristianos. Y es que, si bien él aceptó competir en cupo DC en las elecciones de octubre, puso una condición: ser la carta única del pacto. Como no es claro que eso se pueda concretar, la autoridad regional comenzó a juntar firmas para llegar a la papeleta como independiente.

Así las cosas, Orrego protagonizó el momento más tenso de la sesión del consejo de anoche a cuyos registros tuvo acceso La Tercera. El consejero nacional Nicolás Preuss hizo presente ante sus “camaradas” que “existió un acuerdo del consejo nacional y de la junta nacional, con relación a una inscripción de candidaturas únicas (de gobernadores) para el proceso de primarias (...). Eso no sucedió y, por lo tanto, ese escenario de candidaturas únicas de gobernadores del pacto está prescrito (...)”.

En esa línea, criticó particularmente a Orrego y acusó que él “tomó la decisión de apoyar públicamente, con recursos, con llamados, con reuniones en Peñalolén, con todo tipo de artimañas (...), al candidato del PPD y exmilitante José Ruiz”. Y agregó: “Lo que nos quieren decir es que una persona puede dañar a la DC, trabajar en contra de sus intereses (...), y además después de todo eso tenemos que apoyarlo a él. Esto es inaceptable (...). Yo pido que se revise el tema de Claudio Orrego”.

Además, advirtió que en la junta regional del sábado “van a participar los presidentes comunales, los delegados de la junta, y yo he hablado con varios de ellos y (...) no queremos y no vamos a aceptar a Claudio Orrego como candidato de la DC”.

12/06/2024 NICOLAS PREUSS MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Por su parte, el presidente regional Metropolitano, Rodrigo Albornoz, dijo que “hay una importante voluntad de los dirigentes territoriales de que esto (el mandato de la junta nacional) se aclare y si se cumplen o no las condiciones. Y si no se cumple, hay una voluntad política de la región de tener una candidatura de la DC, en un escenario de competencia”.

La vicepresidenta Ana María Hernández pidió la palabra para decir que “el acuerdo respecto a la candidatura de Orrego decía que él iba a ser candidato si es que era el único de la coalición. Hoy día, aparentemente, se han levantado candidaturas distintas”. E hizo presente que “él está juntando firmas como independiente” y reclamó que “me llama la atención el insistir en llevar un candidato que va en contra de lo que nosotros definimos. Yo digo que revisemos. Yo prefiero las candidaturas de la DC”.

Lo cierto es que incluso fuera de la Región Metropolitana hay quienes cuestionan su reelección. Por ejemplo, junto con asegurar que Orrego ha operado en contra de los intereses de la DC, el presidente regional de Coquimbo, Pedro Solís, sostuvo que “me parece necesario que este consejo tenga una voz fuerte en el sentido de priorizar los cupos de militantes que puedan competir en ciertas regiones y pueda crecer este partido en cuanto a gobernaciones”.

Otros, en cambio, pusieron paños fríos. La consejera nacional Jaqueline Saintard, quien fue una de las que solicitó que el tribunal supremo se pronuncie sobre la junta regional de este sábado, reiteró que “nosotros votamos ir en pacto con las autoridades unipersonales, en un pacto amplio (...). Eso es lo que se votó. El caso de Orrego se dejó pendiente precisamente porque el presidente explicó que (...), dado que había segunda vuelta en la gobernación, podía haber alguna alteración (...). Sin tener el resultado de la negociación, no tiene ningún sentido que ninguna instancia del partido, de inferior nivel de jerarquía que la junta nacional, pueda tomar cualquier otro tipo de decisión”.

Ante el caos que se generó en el debate sobre el apoyo a Orrego, el presidente del partido, el diputado Alberto Undurraga, enfatizó que “el tema no es la Región Metropolitana versus las demás. El tema es: protegemos Arica y Maule versus competimos en Coquimbo y Los Lagos. Ese es el dilema que tenemos hoy día (...). Estamos tratando de lograr los dos objetivos, pero no es fácil”.

Además, reconoció que “tiene razón el presidente regional (Albornoz) sobre que el acuerdo de la junta dice que, si el pacto es completo, y el candidato del pacto es el actual gobernador Orrego, el acuerdo de la junta es que vaya con nosotros. Si el pacto no es completo, tendrá que haber un nuevo acuerdo de la junta. Tan simple como eso (...). Si finalmente el pacto (...) decide que quiere que (el candidato) sea el actual gobernador, nosotros preferimos que vaya con nosotros a que vaya con otros. Es bastante práctica la situación”.

El diputado también hizo presente ante el consejo que el lunes, en la reunión de negociación con los demás partidos, el Partido Comunista planteó la posibilidad de un “esquema intermedio” que, admitió el timonel, resulta “interesante” para la DC. Según detalló Undurraga, este permitiría competir en la mitad de las regiones y proteger las demás. “Si eso sucede, la competencia de todas maneras va a estar en Santiago, Valparaíso y Concepción (...). Eso nos permitiría blindar Arica y el Maule -donde hoy tienen gobernadores-, y poder eventualmente competir en los otros lugares donde tenemos candidatos. Particularmente, en Coquimbo y Los Lagos”, dijo el presidente del partido.

El diputado aceptó que “es más difícil (competir) en O’Higgins”, donde el partido tiene como precandidato al exdiputado Juan Carlos Latorre, puesto que ahí el socialista Pablo Silva va la reelección. De todas formas, el presidente regional de esa circunscripción, Jaime Correa, afirmó que la actual autoridad regional “tiene una oposición interna muy fuerte, dentro del PS, incluyendo al senador (Juan Luis) Castro”. “Ahí, presidente, echarle una vueltecita a la candidatura de Latorre”, recomendó.