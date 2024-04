Claudio Orrego se reencuentra con la DC y acepta ir a la reelección con ellos

A las 21.17 horas de anoche, un Volkswagen Atlas de color gris se estacionó al frente de la Confitería Torres, en Isidora Goyenechea. Se quedó ahí por un par de minutos, hasta que el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (independiente, exmilitante democratacristiano), se bajó del auto, se ajustó la chaqueta y entró con una sonrisa en el rostro al restaurante.

En el segundo piso de la confitería lo esperaban varios de sus “excamaradas” de la Democracia Cristiana (DC), partido que abandonó en octubre de 2022. Entre ellos, el presidente de la colectividad -el diputado Alberto Undurraga-, la alcaldesa Carolina Leitao (Peñalolén), el vicepresidente Gianni Rivera, el consejero nacional Matías Rojas, la exsubsecretaria Nicole Sáez y Joaquín Orellana -quien actualmente integra la mesa negociadora de cara a las municipales en representación de la decé-, entre otros.

En la comida, la máxima autoridad regional hizo un anunció que en la DC esperaban con ansias: buscará su reelección a través de un cupo de la colectividad en las elecciones de octubre de este año, en representación del pacto que integre la decé con los diez partidos del oficialismo.

Consultado por este medio, Orrego dijo que “a DC me ofreció inscribir mi candidatura como independiente. Les señale mi conformidad en la medida que sea el candidato de todo el pacto, que es lo principal que hemos estado buscando: la unidad de todo el progresismo”.

Por su parte, Undurraga afirmó que “el gobernador ha hecho una buena gestión en la Región Metropolitana. A nosotros nos parece que si finalmente el pacto define un solo candidato en cada una de las regiones, le plantemos a Claudio Orrego que nos gustaría que fuera el candidato del pacto por la DC. Él aceptó la invitación en esos mismos términos”.

El timonel añadió que “hoy día en la mañana la comisión electoral (de la DC) prácticamente por unanimidad refrendó aquello”.

El alivio entre los democratacristianos era evidente. Y no es para menos: al llevar un candidato a gobernador en la Región Metropolitana, la DC se asegura de recibir $ 480 millones en aportes, de acuerdo a la ley electoral y según estimaciones del partido.

Foto: Gobierno de la RM

La decisión del gobernador aún debe ser abordada por el consejo nacional del partido, que sesionará esta noche. También será un tema obligado en la junta nacional -máxima instancia de decisión partidaria de la decé-, que se realizará el lunes 8 de abril.

Mientras esperaban que llegara la comida, Orrego -quien ordenó filete al cilantro y una Canada Dry- publicó en X un mensaje de agradecimiento al presidente del Partido por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana.

Horas antes, el timonel señaló en la misma red social que “en el PPD no nos perdemos. El progresismo cuenta con un gran gobernador en la región más poblada de Chile y nos pondremos detrás de su repostulación por un nuevo período”.

De cara a su reelección, Orrego ha protagonizado una ronda de reuniones con distintos personeros de la alianza de gobierno.

Entre ellos, con integrantes de la directiva del PS, del Partido Liberal, el Pepedé, la expresidenta Michelle Bachelet, los alcaldes de Revolución Democrática y de Convergencia Social de la Región Metropolitana, entre otros. Ayer, en el marco del encuentro de alcaldes organizado por la ACHM, se le reforzó el respaldo por parte de los jefes comunales del Socialismo Democrático. Previamente incluso recibió ofertas para competir a través de un cupo socialista y liberal. También tuvo un encuentro significativo con los alcaldes decé de la circunscripción.

En algunos de esos encuentros, él transmitió que pretendía ser el candidato del pacto y no de un partido en particular. De hecho, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, dijo a este medio luego de juntarse con él a principios de marzo que “entendemos sus razones para, en su calidad de independiente, pedir apoyo de los partidos políticos del progresismo para ser el candidato del pacto. Estamos con la decisión como partido de apoyar aquello: que vaya por el pacto, no por cupo de partido”.

Conscientes de eso, los alcaldes decé con los que se juntó Orrego le hicieron ver que para ellos es importante que compita a través del partido en que militó por 33 años. “Él presentó su renuncia, pero siempre lo hemos sentido como una persona que forma parte del mundo humanista-cristiano (...). Nos representa”, comentó el alcalde Nibaldo Meza (Peñaflor) luego de juntarse con él en marzo.

De todas formas, aún es incierto si Orrego efectivamente será aceptado por todos los partidos como el candidato del pacto. Mientras que en el Socialismo Democrático están de acuerdo en apoyarlo, en el Frente Amplio genera algunas dudas. Los comunistas y los regionalistas verdes incluso quieren competir contra él.

En el caso de los primeros, aún barajan sus candidatos. Los segundos, en tanto, apuestan por la exseremi Nathalie Joignant, quien compitió contra Orrego en 2021 y obtuvo la tercera mayoría, por detrás de él y Karina Oliva (exmilitante de Comunes).

En cualquier caso, aún hay democratacristianos que insisten en la necesidad de presentar a un militante como carta a gobernador. Uno de ellos es el presidente regional Metropolitano de la colectividad, Rodrigo Albornoz. Consultado por La Tercera, afirmó que “respetamos que la izquierda tenga como candidato al actual gobernador, pero la decisión de la DC de la región es tener su propia candidatura, fuera de pacto y de un militante”.

Además, el dirigente acusó que “la promesa de que el punto de partida de la negociación era ‘el que tiene, mantiene’ se diluyó por la debilidad de nuestros negociadores. La negociación se ha convertido en un proceso de defensa de nuestras actuales alcaldías (...). El argumento de unidad para enfrentar a la derecha se ha convertido en (...) el mecanismo para dinamitar a la DC”.

Y agregó: “He solicitado salir de estas negociaciones y retomarlas en mejores condiciones en el tiempo que queda, de acá al 27 de julio”.

Hasta el cierre de esta edición, Undurraga y Orellana estaban sentados en la mesa negociadora junto a los partidos de gobierno.