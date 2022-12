Senador Macaya denuncia nuevo ataque de grupo ligado al Rechazo mientras conducía junto a sus hijos y anuncia acciones legales

Cerca de la medianoche de este domingo, el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya denunció un nuevo ataque que sufrió por parte del grupo ligado al Rechazo, llamado “Team Patriota”, liderado por Francisco Muñoz, conocido como Pacho Malo.

De acuerdo con los registros compartidos a través de redes sociales, durante la tarde del sábado, el parlamentario se desplazaba a bordo de su vehículo por avenida Suecia, en la comuna de Providencia, donde se ubica la sede de la UDI, cuando fue interceptado por un tumulto que gritaba consignas en contra del nuevo acuerdo constitucional alcanzado por los partidos políticos el pasado lunes 12. En el video también se aprecia cómo el senador pide mesura al grupo debido a que en ese momento él estaba acompañado por sus hijos -ambos menores de edad-, no siendo escuchado, momento en que los presentes golpean el vehículo mientras ingresa a la casona del partido.

Debido a esto, el timonel de la UDI afirmó a través de su cuenta de Twitter que “fuimos atacados en la UDI por Francisco Muñoz y la turba que lo acompaña siempre”, añadiendo que “hoy sobrepasaron el límite: no esperaremos que quienes lo respaldan con recursos renuncien a la violencia, para imponer sus posiciones”.

Asimismo, anunció que tras el hecho “presentaremos acciones legales”.

A raíz del ataque, su par Iván Moreira, afirmó que “llegó la hora se inicien acciones legales en contra del conocido y condenado asesino ‘Pancho Malo’”, asegurando que “este señor Muñoz actúa con impunidad total y agrede, amenaza e insulta permanentemente incitando al odio”. “¿Quién lo financia?”, se preguntó el jefe de la bancada de senadores UDI.

Respuesta de Muñoz

Muñoz, quien ya emboscó a Macaya en septiembre en las inmediaciones de Canal 13, acusándolo de “traidor”, respondió en Twitter al anuncio de acciones legales por parte del legislador.

“Jamás toqué tu auto y como no sabes manejar lo pasaste tú mismo a llevar”, dijo, asegurando que Macaya “cruzó el límite hablando en nombre de 8 millones de chilenos, nadie te dio mandato para firmar un ‘acuerdo’ en nombre del Rechazo. A mí no me intimida tu cargo”, le espetó.