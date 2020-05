Senador Quinteros y contagio con Covid-19: “Me sorprendió porque me he sentido muy bien”

El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, quien esta jornada se convirtió en el primer parlamentario chileno en presentar Covid-19, se mostró esta tarde sorprendido por su contagio, ya que asegura que no ha presentado sintoma alguno de la infección.

En declaraciones a La Tercera, el senador del Partido Socialista (PS) sostuvo que “me sorprendió dar positivo porque me he sentido muy bien , no he tenido ningún síntoma. Me hice el test porque La Moneda me lo pidió ya que la semana pasada acudí al palacio de gobierno para reunirme con el Presidente (Sebastián Piñera) y fue ahí donde un periodista que cubre las informaciones dio positivo”.

Al respecto, el parlamentario insistió en que "nunca imagine que tendría el virus porque no tuve contacto con nadie de prensa de La Moneda y sólo estuve con el Presidente Piñera” .

“Hoy cuando llegue a Puerto Montt se me notificó y me fui directo a mi casa y me quede en una habitación aislado para no contagiar a mi familia. Mi médico me dijo que todo indica que soy un contagio asintomático y que eso está ocurriendo en el país”, destacó el senador.

Cabe recordar que el legislador se sometió al test PCR debido al positivo por Covid-19 que dio uno de los profesionales de la prensa que cubre La Moneda. Justamente el senador socialista había concurrido el jueves pasado al palacio de gobierno con la Comisión de Salud para reunirse con el Presidente Piñera.

Tras conocerse su Covid-19 positivo, se informó que tanto la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, como otros parlamentarios que tuvieron contacto con él deberán iniciar una cuarentena, y además se determinó el cierre del edificio de la Cámara Alta para ser sanitizado.