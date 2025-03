Senador Rojo Edwards critica candidatura presidencial de Carolina Tohá: “Es el símbolo del fracaso en seguridad”

Esta mañana el senador del Partido Social Cristiano (PSC), Rojo Edwards, criticó la candidatura presidencial de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien ayer anunció su postulación al cargo, tras presentar su renuncia al Presidente Gabriel Boric. Al respecto, el parlamentario se refirió a ella como el “símbolo del fracaso en seguridad del gobierno”.

En conversación con radio Agricultura, el senador Edwards hizo un análisis de la ahora abanderada del Partido Por la Democracia (PPD), señalando: “Las prioridades de los chilenos hoy día están muy marcadas por el fracaso que ha significado el manejo en seguridad del gobierno y en el manejo de la inmigración ilegal” y en ese sentido, dijo: “La persona que simboliza estas materias es Carolina Tohá”.

Candidata presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá.

Sobre este mismo punto, sentenció: “Si es que llegara a ganar las primarias, el eje de la discusión con ella no va a poder ser otro que el de seguridad y el de inmigración descontrolada”.

Crítica al llamado de Evelyn Matthei por primarias

Tras ser consultado por la eventual realización de elecciones primarias en los partidos de derecha, el legislador señaló que “nuestro sector tiene que hacer todo lo posible porque haya una primaria amplia, es decir, que estén todos los candidatos involucrados”.

Sin embargo, sobre ese punto fue crítico respecto al llamado que, desde hace ya varias semanas, la abanderada de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, realiza en el sector, solicitando primarias y pidiendo unidad en los partidos de oposición.

“Para mí es muy difícil creer en su llamado a la unidad cuando hace un mes atrás pasaron por encima de la mitad del sector“.

En ese sentido, ejemplificó, diciendo que su punto de vista se debe a que “nosotros por años, en particular en el rechazo del primer proceso constituyente, le dijimos a la población que no íbamos a aceptar que se le quite un porcentaje de los ahorros a los trabajadores, y Evelyn Matthei apoyó esta reforma, sabiendo perfectamente que eso iba a hacer explotar al sector”.

Así, añadió: “Uno tiene que mantener esa intención de unidad que, no veo ni en Evelyn Matthei ni en José Antonio Kast”.

Evelyn Matthei y José Antonio Kast

Finalmente, aclaró su posición ante un eventual avance de estos candidatos: “En segunda vuelta no vamos a apoyar a nadie que no sea de la oposición, sea Matthei o Kast. Sería bueno para nuestro sector que pudiésemos sentarnos a conversar para tener un proyecto común, pero cuando ya decidimos un proyecto común, usted no puede ir a hacer un negocio con la izquierda y dejar a la mitad del sector fuera. Y eso ha pasado muchas veces”.