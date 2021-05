Presidentes de la Cámara y el Senado expresan “tranquilidad” de cara a los comicios tras reunirse con expertos en salud

A tres días de que se cumpliera el plazo inicialmente fijado para las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyente, el 10 y 11 de abril, el Congreso despachó el proyecto del gobierno para aplazar los comicios para el 15 y 16 de mayo debido a las altas cifras de nuevos casos y demanda de camas UCI.

Casi un mes después, esta vez a 10 días de la jornada electoral que se mantuvo en dos días, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, y el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, tuvieron una reunión con médicos, científicos e integrantes del Minsal en el marco del seguimiento a la pandemia, de la cual sacaron conclusiones positivas de cara al proceso eleccionario.

“Queremos dar un seguimiento al tema y dar certezas en caso de tener que cambiar nuevamente una fecha de la elecciones”, dijo el diputado Diego Paulsen, quien añadió que ayer martes se reunieron con la subsecretaria de Salud, Paula Daza y hace dos semana conversaron con el ministro de Salud, Enrique Paris.

“Los datos son bastante positivos para enfrentar el proceso eleccionario. Nos vamos con la tranquilidad de conocer que ya pasamos la segunda ola, que tenemos un respiro importante en cuanto a las camas UCI del país -que tanto el sistema público como privado respondió en la habilitación de camas críticas-, y la verdad es que los casos críticos han disminuido”, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados.

“Así que hacemos un llamado a la ciudadanía de participar del proceso eleccionario. Convocamos a los chilenos y chilenas de participar de este proceso histórico, y por tanto, tener la tranquilidad de que nuestro país y el equipo de salud, está rindiendo a su máximo para llegar con las mejores cifras el fin de semana de la elecciones”, añadió.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, en tanto, explicó que tras la reunión del 30 de abril con el Ejecutivo, se decidió hacer este seguimiento de la evolución de la pandemia. “Queremos agradecer a todos quienes han contribuido a que se den estos espacios con los distintos especialistas, jefes de bancada y el equipo del Minsal”, dijo la senadora.

“Las condiciones a las que vamos a llegar el 15 y 16 de mayo, son muy distintas a las de abril desde el contexto de la seguridad. Más de 7 millones de personas tendrán dos dosis. Eso dará una tranquilidad distinta, y por cierto con todas las medidas que el propio Servel está tomando para un proceso eleccionario histórico de municipales, gobernadores y constituyentes, para pensar el Chile de los próximo 30 o 50 años”, expresó Provoste.

La senadora DC también se refirió a un proyecto de ley surgido a partir de las conversaciones con la subsecretaria de Salud. “Este es un trabajo que no concluye en cuanto a monitoreo y contribución. De hecho, hoy a partir de lo que planteó la subsecretaria Daza, sobre las dificultades de vacunación -en su mayoría- de hombres menores de 30 años, hemos decidido presentar un proyecto de ley para que ya no quede al arbitrio de los empleadores el que los trabajadores se vacunen, si no que quede establecido en la legislación”, anunció la senadora Provoste.

En esta línea, el diputado Paulsen hizo un llamado a los más jóvenes: “Creo que es importante que todos ayudemos a generar conciencia en torno a la dificultad de enfrentar una crisis como esta. No nos tomemos con liviandad esto, el llamado es a que nos cuidemos en familia”.