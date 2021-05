Senadores PPD se desmarcan de apoyo a Narváez y manifiestan respaldo a Provoste como eventual candidata presidencial

El “terremoto” político tras los comicios del pasado fin de semana, aún tiene réplicas considerables entre los partidos históricos de la política nacional. Los resultados electorales que conformaron una Convención Constituyente integrada en un 28,8% por Chile Vamos, un 34,1% por la oposición, y en un 41,9% por independientes; preocuparon tanto al oficialismo, como a la centroizquierda.

Por otro lado, la inscripción de candidatos a primarias en una coalición y otra se ha dado de forma completamente opuesta. Mientras Chile Vamos inscribió a sus cuatro candidatos -Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (IND) y Mario Desbordes (RN)- de manera expedita, en la oposición aún están definiendo, a contrarreloj, a sus presidenciables.

Tras una agitada mañana que vio a Pablo Vidal (Nuevo Trato) deponer su candidatura en favor de Paula Narváez, proclamada oficialmente por el PS; en horas de la tarde Ximena Rincón bajó también su disponibilidad en representación de la DC, en paralelo al anuncio de Heraldo Muñoz (PPD) de no seguir adelante en la carrera presidencial y dar su completo apoyo a Narváez.

Anuncios que remecieron el panorama de la centroizquierda, ya que nuevamente comenzó a sonar en los pasillos del Congreso y sedes de partidos, el nombre de Yasna Provoste como la carta para liderar la oposición.

Aunque la tarde del martes la presidenta del Senado declaró que no está disponible para asumir como candidata presidencial de la DC -”esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. No sólo me parece una falta de respeto conmigo y con la senadora Rincón. Me parece una falta de respeto con Chile”-, lo que culminó incluso en la renuncia de Fuad Chahin como líder del partido, senadores PPD manifestaron su apoyo a quien preside la Cámara Alta.

“Lo que vi de parte de Heraldo Muñoz es una muestra de generosidad y de compromiso de propuestas que él ha formulado para todo el país. Pero aquí se requiere el apoyo y unidad más amplio de la oposición, y en ese sentido también hay que destacar el gesto de la senadora Rincón”, dijo el senador Jaime Quintana a la luz de los sucesos recientes.

“Nosotros, y muchos colegas, de manera muy transversal, seguimos creyendo que la senadora Provoste reúne todas las condiciones para representar transversalmente al mundo progresista, centroizquierda, humanismo cristiano, socialdemocracia, y a todos esos sectores que han estado dispersos el último tiempo”, añadió.

Explicando que había dado su apoyo a Muñoz, valoró la decisión del timonel de deponer su postulación, pero no comparte el respaldo a Narváez. “Él está en su derecho de apoyar a Paula Narváez, ella es un tremendo liderazgo, tiene el respaldo de su partido, y nos parece muy bien el rol que ella a cumplido. Pero nosotros reafirmamos junto a la senadora Carvajal, que el rol que ha cumplido en la unidad de la oposición la senadora Yasna Provoste, además de convocar a las organizaciones sociales a la hora de definir política públicas, es un liderazgo que debe ser evaluado con todo lo que eso vale”.

Secundando tal declaración, la senadora Loreto Carvajal agregó que lamentan la renuncia de Muñoz a la carrera por la presidencia, pero afirmó que en una medición entre Narváez y Provoste, ella apuesta por la presidenta del Senado.

“Ante la decisión que se ha tomado, y dicho sea de paso, los que adherimos a la campaña de Heraldo Muñoz no fuimos consultados; es necesario hoy entender que ante un liderazgo femenino de Yasna Provoste y Paula Narváez, ambas son tremendas candidatas; creemos necesario entender lo que ocurrió el sábado y domingo pasado”, dijo Carvajal mencionando las recientes elecciones.

“Entendemos que un liderazgo como el de Yasna Provoste no solo tiene sintonía mayoritaria con la ciudadanía, y solo no con la fotografía de las encuestas, si no por el compromiso que ella asumió como presidenta del Senado, donde ha dado estabilidad y gobernabilidad frente a un Ejecutivo derrotado. En ese contexto, yo sin duda, ante la eventualidad de una candidatura de Yasna y Paula, yo apoyo a Yasna Provoste”, concluyó la senadora PPD.