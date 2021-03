“Será una decisión institucional” y “cuadrarse” con el ganador: la respuesta desde la UDI a las críticas de Van Rysselberghe contra Lavín

“Si la primaria fuese hoy, yo no votaría por Joaquín Lavín. Él tiene que ofrecer garantías sobre qué es lo que va a defender”. Eso señaló, en entrevista con La Tercera Domingo, la expresidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe al ser consultada sobre qué debe hacer el partido que ella lideró frente a la encrucijada de tener dos potenciales candidatos presidenciales para las primarias de Chile Vamos: el alcalde de Las Condes y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

La senadora por el Biobío fue más allá y criticó a Lavín por su estilo y las propuestas que ha hecho en los últimos meses. “Quiero un gobierno que no tenga complejos, que sea capaz de hablar y negociar con los adversarios políticos, pero que no trate de ser como los adversarios políticos. A mí, esto de pasar de bacheletista-aliancista a socialdemócrata, no sé. (...)”, comentó Van Rysselberghe.

Asimismo, la senadora y exintendenta también declaró que tampoco tiene asegurado su apoyo a la alcaldesa de Providencia. “No tengo definido mi voto”, aclaró.

Sus declaraciones generaron molestia en algunos sectores de la UDI. Y por eso desde la directiva del partido salieron a defender al edil de Las Condes y también a Matthei, pero, además, de parte de algunos dirigentes y parlamentarios hubo una advertencia sobre que esto corresponde a una decisión “institucional” y que se espera que todos estén alineados detrás.

Desde la mesa que dirige el diputado Javier Macaya recalcaron que los precandidatos presidenciales del gremialismo mantienen una “buena relación”, que, de hecho, grabaron un video para la franja la semana pasada, y también insistieron en que el tema presidencial se debe ver después de las elecciones de abril.

“Hemos sido insistentes en decir que debemos concentrarnos en la elección más importante, que es la del 11 de abril. Tanto Evelyn como Joaquín lo han entendido muy bien y han sido muy generosos en apoyar a nuestros candidatos. Ya llegará el momento de definiciones presidenciales, y estoy seguro que quien ha sido dos veces presidenta de nuestro partido entiende la oportunidad que tiene la UDI de tener dos liderazgos tan bien posicionados para lo que viene después”, dijo Macaya a La Tercera.

Por su parte, la diputada y secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, señaló que “es el momento de concentrarse en la elección municipal y de constituyentes”. Y agregó: “Me quedo con las tres veces que (Van Rysselberghe) repitió que era una militante disciplinada, sin personalismos. Es una decisión que el partido tomará después del 11 de abril. No me extraña tanto que no le guste Lavín, como que no le gusta nadie. No creo que los candidatos de la UDI estén sujetos al gusto o ánimo de nadie en particular. Será una decisión institucional y pensando en Chile”.

Asimismo, el senador Iván Moreira reaccionó a través de un video diciendo que los dichos de Van Rysselberghe “son opiniones personales que no representan a la UDI”.

“Nos causa extrañeza y sorpresa esta duda existencial por quién votar a última hora. La UDI tiene que llevar un solo candidato presidencial y debe ser aquel o aquella que gane en segunda vuelta las presidenciales. Hoy es Joaquín Lavín. No pueden pretender algunos tener un candidato perfecto, porque son seres humanos con virtudes y defectos”, agregó. Por último, Moreira dijo que “estas críticas de la senadora van más a perjudicar a la directiva de la UDI que recientemente la derrotó”.

En una postura similar se manifestó el diputado UDI Juan Antonio Coloma. “En estos momentos, donde hemos avanzado tanto en la unidad, creo que estas declaraciones generan divisiones. Tenemos dos grandes candidatos presidenciales que han puesto su liderazgo al servicio de Chile Vamos, y espero que desde la UDI los apoyemos con miras la primaria y estemos todos cuadrados con quien resulte ganador”, señaló.