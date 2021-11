Seremi de Salud determina que Boric tuvo 54 contactos estrechos: investigación epidemiológica sigue en curso

Ayer miércoles, a eso de las 18 horas, el diputado y candidato por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, confirmó su diagnóstico de Covid positivo, lo que obligó a él y a otros seis aspirantes a La Moneda, a realizar cuarentena que, si bien la iniciaron en cuanto Boric informó sus síntomas, desde la notificación PCR es obligatoria.

Así, se dio curso a la correspondiente trazabilidad e investigación epidemiológica a cargo de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Indagación que sigue en desarrollo, pero que tiene antecedentes preliminares informados durante esta tarde.

“Ayer la Seremi de Salud, su departamento de epidemiología, tomó contacto con el diputado Gabriel Boric para realizar la investigación epidemiológica, la trazabilidad y levantar contactos estrechos”, dijo la seremi Helga Balich.

“A la fecha, tenemos 54 contactos estrechos que están siendo contactados para dar indicaciones de cuarentenas, fechas de inicio y término, y levantar más información. Entre los contactos estrechos están los 5 presidenciales, que ya están informados de sus cuarentena y ya la iniciaron”, detalló, añadiendo posteriormente que entre las autoridades figuran también dos diputados -Giorgio Jackson y Gonzalo Winter, mientras que del PC informaron que ninguno de sus parlamentarios ha sido notificado- y dos constituyentes.

“Es importante señalar que estamos en plena investigación, está en curso. Cuando llamamos y hablamos con los contactos estrechos, ellos nos dan más información, lo que permite aumentar la cantidad de contactos para llamar oportunamente. El objetivo de la trazabilidad es levantar a los contactos estrechos de forma oportuna para que realicen el aislamiento y así cortar la cadena de contagio”, explicó Balich.

Consultada por los plazos de aislamiento que deben cumplir los contactos estrechos, la seremi explicó que quienes cuentan con su esquema completo de vacunación debe hacer una cuarentena de 7 días a contar del último día que estuvieron en contacto con el caso positivo. En caso de presentar síntomas, el periodo se extiende a 10 días. “La cuarentena está establecida y no se acorta con un PCR negativo”, sentenció.

Sobre la cuarentena del candidato de Apruebo Dignidad, recordó que “la definición de cuarentena está dado, en el caso índice, por la fecha de los síntomas, de ahí se inicia la cuarentena por 10 días. Eso depende de la información que entrega el médico tratante que es información confidencial”.

Respecto a la investigación para determinar si el diputado Boric se contagió con la variante Delta, la seremi expresó: “Nosotros enviamos la muestra a secuenciación al ISP, eso demora unos días. Con esa información ya tendríamos la certeza o no de que puede ser Delta”.

Sobre las diversas actividades de campaña y la posible incidencia de estas en el contagio, Helga Balich no descartó cursar un sumario sanitario: “Como Seremi de Salud estamos haciendo el análisis de estas actividades que se realizaron, si incumplieron con lo establecido en el plan paso a paso. El departamento de acción sanitaria, que es el departamento responsable de esto, está haciendo la investigación. Si en la investigación nos damos cuenta que estos eventos no cumplieron con las medidas preventivas, se tendría que dar inicio a un sumario sanitario”.

Durante el balance del Ministerio de Salud de esta mañana, el ministro Enrique Paris interpeló a los candidatos y autoridades: “tenemos que reforzar la necesidad de entender que seguimos en pandemia, no ha pasado la pandemia”, comenzó el ministro.

Inmediatamente apuntó a la importancia del correcto uso de la mascarilla como una medida de prevención. “No podemos dejar de cuidarnos y que algo tan simple como el uso correcto de la mascarilla, que no hemos visto que se use correctamente, en algunas manifestaciones, en algunas reuniones políticas e incluso en algunos foros, debe mantenerse, la mascarilla debe mantenerse”, indicó Paris.