Sergio Bitar blinda a Piergentili tras pagos de empresa de Zalaquett, pero cuestiona reuniones de ministros con el lobbista

El exministro Sergio Bitar (PPD), se refirió esta tarde a la controversia generada luego que se revelase que la segunda vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili también se relacionó con el actual lobbista y exalcalde de Santiago y La Florida, Pablo Zalaquett. Eso sí, a través de una asesoría prestada por la otrora timonel del PPD a un dirigente gremial, por la que recibió pagos de parte de una sociedad de Zalaquett: Asesorías, Inversiones e Importaciones PZ.

En conversación con La Tercera, uno de los fundadores de la colectividad, Sergio Bitar aseveró que no considera que haya faltas “ni en Zalaquett, ni en Piergentilli, ni en Insulza, ni en aquellas personas que se junten a conversar sin tener poder regulatorio sobre las empresas o empresarios con los cuales se reúnen”.

“Allí está el problema. En materia de seguridad o de política internacional, los ministros deben exponer sus puntos de vista, pero en materias de regulación de la pesca por ejemplo hay que tener más cuidado”, puntualizó en referencia a la reunión sostenida por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas y el titular de Economía, Nicolás Grau con empresarios vinculados a la salmonicultura.

El histórico dirigente del PPD matizó que “hay que distinguir en el caso del ministro de Relaciones Exteriores (Alberto Van Klaveren) o la ministra del Interior (Carolina Tohá), que van a exponer un punto de vista y no tienen ningún poder de regulación de ningún sector, sino, simplemente le dicen que piensan de la política internacional o la política de seguridad”.

“Lo que es cuestionable y creo que es una falta de criterio, es que sea un número tan grande de ministros, especialmente de izquierda que van a la casa de un exalcalde de la UDI. Entonces uno se pregunta: ¿no hay otro lugar donde reunirse? Segundo ¿por qué responden de una manera tan torpe cuando les preguntan, quienes había o que hacían? Creo que esa esos dos son de criterios que deben ser corregidos. Deberían haber sido registrado en la plataforma de ley de lobby los encuentros de Medio Ambiente”

“Chile necesita incrementar sus conversaciones y diálogos entre gentes que no se conocen, y suelen atacarse por los prensa o desconocer sus verdaderas posiciones. Está muy bien conversar, pero en el caso de los ministros deben ser especialmente cuidadosos y no emplear cualquier forma de conversar. Tampoco resulta comprensible para la ciudadanía que un grupo tan alto de ministros concurra la casa de una persona de un sector político distinto para tener conversaciones y no encuentren un espacio de mayor transparencia”, agregó.

09 Febrero 2023 Entrevista a Sergio Bitar, Politico, ex Ministro. Foto: Andres Perez

En cuanto a si Piergentili debería informar sobre la identidad del dirigente gremial con el que se reunió, Bitar contestó que no cree que sea necesario. “Yo mismo hace poco estuve invitado por un banco para conocer mi opinión sobre la evolución económica del gobierno del próximo tiempo. Yo no tengo ningún poder de gobierno, ella tampoco y si uno va a opinar y va a apoyar un gobierno, es bueno conocer la opinión del otro. No creo que en esa materia haya algo irregular. Lo que sí me sorprende en la habilidad de de Zalaquett de armar un tinglado de esa magnitud”, explicó.

“Respecto de la ley del lobby será necesario precisar muy bien bajo qué condiciones se aplica, lo es para casos en que existe la posibilidad de una influencia que favorezca a terceros por parte de una autoridad del Estado y por lo tanto eso debe quedar registrado”, cerró.

Los pagos de Zalaquett a Piergentili por asesorías

De acuerdo con un reportaje publicado por Ciper, Piergentili participó junto al exdiputado del PPD, Jorge Insulza, como expositora en charlas con empresarios, organizadas por el lobbista Pablo Zalaquett. Insulza, al ser consultado por Ciper, reconoció haber asistido al menos a ocho charlas.

Por su parte, la extimonel del PPD aseguró al citado medio que participó solo en una charla realizada en el Hotel Sheraton de Viña del Mar, durante el verano del año pasado y negó que Zalaquett la hubiera invitado. No obstante, el exalcalde en un principio reconoció haber pagado a Piergentili, pero luego afirmó que ella se había negado a recibir pagos.

Según el citado medio, Piergentili ha recibido una serie de pagos desde Asesorías, Inversiones e Importaciones PZ -perteneciente a Zalaquett- entre noviembre y diciembre de 2023 que suman $3,8 millones. La última de las transferencias fue el pasado 10 de enero y alcanzaba los $862.500.

La expresidenta del PPD, Natalia Piergentili, en el Palacio de La Moneda. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

“Yo no he lucrado, no soy charlista, nada de aquello que se supone que se lucra en torno a esos encuentros (las comidas donde Zalaquett). Pero la asesoría que yo he prestado es a un dirigente gremial de los empresarios que me pidió que lo asesorara en materia de discurso y de relacionamiento con el gobierno. Ni para esa persona, ni para mí, era bueno sincerar esto, porque yo venía saliendo de la presidencia del partido (PPD) y también podía ser complejo para esa persona. Como Pablo tiene una asesoría anterior con esa organización, le pedí que el pago fuera a través de él. Para cuidarnos”, explicó Piergentili, sin detallar la identidad del dirigente gremial aludido.

Más tarde, través de una declaración pública, Piergentili reiteró que no recibió “ninguna contraprestación por asistir a ninguna comida en que la participé y que tampoco estuve presente en ninguno de esos encuentros entre empresarios y funcionarios públicos”. En ese sentido, añadió que “lo que si es efectivo, es que desde el mes de noviembre pasado, he prestado una asesoría periódica en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora del señor Zalaquett, actividad profesional lícita que he realizado en mi ámbito laboral privado, por lo cual naturalmente he recibido una remuneración, la que se ha visto reflejada en las boletas respectivas”.