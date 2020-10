Sergio Micco tras reunión con Víctor Pérez: “No se debe confundir responsabilidad penal con violaciones a los DD.HH.”

El presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, sostuvo una reunión esta tarde con el ministro del Interior, Víctor Pérez.

En el encuentro se abordaron los dichos del secretario de Estado, quien en entrevista con La Tercera, aseguró que sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social por agentes del Estado aún está pendiente la sentencia de la justicia.

"Hemos hablado con el ministro del Interior a propósito de las declaraciones que hizo y hemos venido a señalarle la opinión del instituto que han habido graves violaciones a los DD.HH., que estas graves violaciones a los DD.HH. no se han producido a través de hechos aislados o simples abusos de poder, que nos parece de la mayor importancia todo acto o declaración del gobierno quede claramente establecido que hay un compromiso, como lo señaló el Presidente en la ONU, que en Chile no habrá impunidad”, dijo Micco.

En ese sentido el presidente del INDH aseguró que “este mes hay que ser muy cuidadosos” ya que “las heridas están abiertas”. Y agregó que “nosotros como Estado, como sociedad chilena, tenemos que aprender las lecciones del pasado para que nunca más vuelva a ocurrir lo del 18 de octubre”.

Sobre el encuentro, Micco aseguró que Pérez “nos ha señalado que el ratifica plenamente el compromiso asumido por el Presidente (Sebastián Piñera) en el orden de que no va a haber impunidad en Chile, se van a dar todos los apoyos necesarios al sistema judicial e investigaciones que concurran a que se sepa la verdad en Chile y se haga justicia”.

Además, afirmó, que “lo que hemos hablado es que no se debe confundir responsabilidad penal con violaciones a los derechos humanos. Perfectamente puede ocurrir que se hayan violado los derechos humanos, pero al final no sea posible determinar qué persona o agente del Estado los violentó, pero eso no significa que no se hayan violado”.

Finalizado el encuentro el ministro Pérez dio un punto de prensa donde fue consultado por la postura de Micco.

“No hay duda que la verdad en un estado de derecho lo fijan los tribunales de la República. Es la verdad del Estado de derecho y eso en cualquier democracia lo fijan los Tribunales de Justicia. Yo no puedo imponer, el del frente tampoco, eso lo hacen los tribunales de justicia”, sostuvo.