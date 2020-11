Sesiona por primera vez mesa de trabajo que busca revisar protocolos policiales que involucren a menores de edad

Con el objetivo de revisar los protocolos que se utilizan en procedimientos policiales que involucren a niños, niñas y adolescentes, este lunes se llevó a cabo la primera sesión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Desarrollo Social. La titular de la cartera, Karla Rubilar, sostuvo que “es el momento de revisar cómo es el accionar del Estado” ante este tipo de situaciones.

Además de la ministra, también asistieron a la instancia su par de Justicia, Hernán Larraín, los subsecretarios de Interior, Juan Francisco Galli; de DD.HH, Lorena Recabarren; de la Niñez, Carol Bown; la directora del Sename, Rosario Martínez; la directora del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, María José Castro; la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; Carabineros y el representante de Unicef, Paolo Mefalopulos.

Cabe recordar que este encuentro se enmarcó luego del operativo que terminó con dos adolescentes de un hogar del Sename baleados por parte de un funcionario de Carabineros. Tras esto, el uniformado fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos y quedó en prisión preventiva, pero el hecho también gatilló la salida del general (R) Mario Rozas.

“Lo que estamos buscando hoy día es formar un trabajo para poder ver cómo efectivamente avanzamos en el trabajo mancomunado e intersectorial que deben tener todos procedimientos que involucren a niños, niñas y adolescentes, en particular a los niños vulnerados en Chile”, señaló Rubilar.

La secretaria de Estado afirmó “es el momento de revisar cómo es el accionar del Estado, de los diferentes ministerios (...). No es solamente Carabineros -y muchas veces no debe ser Carabineros- quien deba ser el primer llamado a establecer contacto con un niño, niña o adolescente, en particular con los más vulnerables y eso hoy no está lo suficientemente claro”.

En esa línea, sostuvo que se debe trabajar en conjunto para “determinar, reglamentar, poder regular y poder dar una respuesta que permita enfrentar de forma integral” estas situaciones y añadió: “Esta es la oportunidad que estamos generando hoy y creemos que con esto podemos lograr no solamente que no se repitan hechos como los que tuvimos que lamentar profundamente hace unos días atrás en una residencia del Sename, sino que cualquier otro hecho que no corresponda a un estándar como el que queremos construir en Chile de protección a los niños, niñas y adolescentes”.

Larraín: “No hemos estado a la altura de estas situaciones”

En tanto, el ministro Larraín admitió que “no hemos estado a la altura de estas situaciones”. Frente a estos escenarios, indicó, “tenemos que pensar en una dimensión intersectorial” y agregó que debe hacer “una revisión de los protocolos y procedimientos” para evitar vulneraciones a los derechos de los menores.

“Los hechos lamentables ocurridos la semana pasada demuestran que no estamos haciendo las cosas bien y obligan a revisar esos procedimientos para asegurar estándares que garanticen que no hayan vulneraciones con esos niños, niñas y adolescentes, particularmente cuando su condición de vulnerabilidad los entrega a la custodia del Estado (...). Tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar esas situaciones”, indicó.

En cuanto al encuentro de hoy, aseguró que el foco estuvo en como el Estado “debe trabajar en situaciones contingentes que afecten a niños, niñas y adolescentes vulnerables. Esa es nuestra responsabilidad. Hemos tenidos problemas, no lo hemos hecho del todo bien, pero lo vamos a mejorar y corregir porque esa prioridad es irrenunciable”.

Por otra parte, la defensora de la Niñez valoró la instancia y señaló que “esta es una enorme oportunidad de que las cosas cambien y que cambien reconociendo a los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado como una prioridad”.

También apuntó a la necesidad del trabajo interministerial como, por ejemplo, “en ámbitos como la responsabilidad ineludible que le cabe al Minsal en la adopción de aquellas medidas necesarias para que precisamente Carabineros no sea la primera alternativa o llamado que pretenda resolver problemas que indudablemente no corresponden a una situación delictual”.

“Hay responsabilidades significativas que es necesario revisar y corregir, tanto de competencias que existen dentro de las residencias por parte de los y las funcionarias del Sename como también aquellos casos en que, no siendo posible de abordar al interior de las residencias, se requiera la intervención desde dispositivos de Salud”, añadió.

Finalmente, el subsecretario del Interior reforzó que “no basta con formar carabineros, sino determinar claramente cuándo corresponde que sea Carabineros el que concurra frente a una situación como la que se vivió en una residencia del Sename”. En esa línea, secundó que “lo adecuando es que los órganos del Estado concurran dentro de sus competencias y capacidades”.

Agregando que las policías debieran acudir sólo en el caso eventual de que hubieran “problemas de seguridad pública”, pero que “lo que tenemos que mirar es todo el flujo, el proceder del Estado y no sólo de las fuerzas policiales”.