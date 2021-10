Sichel anunciará mañana nuevos “voceros institucionales” de los partidos

“Lo que decidimos es, para incorporar más a los partidos, que las vocerías de la campaña van a ser institucionales de los partidos y mañana se va a contar quiénes son los voceros institucionales”. Con esas palabras respondió esta mañana el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, respecto la renuncia de su vocera del comando, la exministra de la Mujer, Isabel Plá (UDI).

En medio del debate Archi, Sichel aprovechó de referirse al hecho dado a conocer anoche por La Tercera, que se da en medio de cambios en el equipo, donde además se está buscando un nuevo coordinador de campaña. Este último cargo era ocupado por Cristóbal Acevedo, quien tuvo que renunciar luego de que un reportaje de CHV y CNN Chile diera cuenta de presuntas boletas irregulares para financiar la campaña a diputado de Sichel el 2009, con fondos desde las pesqueras.

Y si bien el abanderado no entregó más detalles sobre los nuevos voceros, ha trascendido en el oficialismo que a la renuncia de Plá -quien asumió el cargo el 25 de septiembre- se debía a que no era considerada en las decisiones ni en las bajadas comunicacionales del comando, y que el propio abanderado no se sentía “cómodo” rodeado de partidos.

Tras conocerse la noticia, Plá escribió anoche en Twitter: “Reitero lo publicado en @La_Segunda: hoy se requieren vocerías institucionales, que expresen la cohesión de los partidos con el candidato presidencial de Chile Vamos. Seguimos apoyando, ahora desde la UDI. Fuerza @sebastiansichel en debate Archi, la guerra sucia no puede triunfar”.

También ha trascendido que el otro vocero de su comando, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), está a la espera de que se defina el reemplazo de Acevedo para ver cuál será su rol, por lo que se ha mantenido en segundo plano por estos días.

La otra vocera, la exsubsecretaria, Katherine Martorell (RN), hasta ahora es la que más visibilidad pública ha tenido.

Más del 90% de los parlamentarios de Chile Podemos Más nos están apoyando activamente

En el debate -en el marco de la renuncia de Plá-, al abanderado se le preguntó si le preocupaba una eventual fuga de votos hacia su contendor en la derecha, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. “La fuga de votos, que a uno le puede preocupar siempre son de electores que no voten por uno. Y gran parte de la preocupación que hemos tenido en esta campaña no era cuántos nos apoyaban, sino cómo logramos que los chilenos entendieran que éste era un proyecto distinto. Y eso logró en una primaria obtener una amplia mayoría, incluso sin tener parlamentarios apoyándonos”, dijo.

Sobre algunos parlamentarios oficialistas -como Miguel Mellado (RN)- que apoyan a Kast por sobre su opción, Sichel respondió que “más del 90% de los parlamentarios de Chile Podemos Más nos están apoyando activamente. Parte importante de nuestro desafío es que ojalá sea la gran mayoría. Es bien impactante esta lectura porque ha pasado en todas las elecciones en Chile que ha habido díscolos y me parece natural dentro del sistema político”.

En medio de todo este contexto, los partidos oficialistas se encuentran presionando y buscando nombres para tener mayor presencia en el comando.