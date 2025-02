Sichel ahonda en traspasos de dineros desde Corfo al gobierno: “No están pidiendo los excedentes, son recursos que podrían descapitalizar”

Una nueva polémica con los dineros fiscales se posa sobre el Ministerio de Hacienda. Esta vez, los $3.500 millones de dólares que solicitó la cartera que dirige el ministro Mario Marcel desde los fondos que administra la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Pese a que el gobierno defendió que es un procedimiento regular que se ha realizado en años anteriores, el exvicepresidente de la Corfo (2018-2019), Sebastián Sichel, criticó que las cuantiosas sumas sobrepasan con creces los montos de excedentes que puede entregar la institución.

En los antecedentes que reveló The Clinic, la Dirección de Presupuesto a cargo de Javiera Martínez, recalcó que los dineros utilizados provienen de los excedentes producto de la explotación del litio. Sin embargo, esos recursos se entregaron apenas en la primera solicitud que hizo Hacienda, es decir, las otras transacciones debieron cubrirse con la venta de activos financieros. Por lo mismo es que el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar un requerimiento de US$1.500 millones, argumentando que afectaba el patrimonio.

Postura que profundizó Sichel: “La abstención de Benavente dice que no están pidiendo los excedentes, son recursos que podrían descapitalizar, o sea, achicar a la Corfo para decirlo en simple. Lo segundo grave de esto es que lo que dice Benavente como explicación es que por último si era para financiar una emergencia, uno dice, bueno, puede ser, pero acá se financió el gasto público. Entonces se está usando la plata que tiene la Corfo que es para apoyar a los emprendedores, el desarrollo económico, las empresas, para gastos del Estado y no para lo que está destinado”.

“Lo que hace el gobierno central –que nunca se había hecho– es que pide recursos, no de acuerdo a lo que la Corfo tiene como excedentes, sino de acuerdo a la necesidad del gobierno central. Le dice dame estos US$1.500, y el mismo vicepresidente de la Corfo les responde que podría afectar el patrimonio. Ellos dicen no importa, yo necesito estos US$1.500. Lo normal es que la Corfo diga cuántos excedentes tiene, y no que sea el gobierno central el que le vaya a sacar la plata”, sostuvo en conversación con La Tercera.

En esa línea, el actual alcalde de Ñuñoa remarcó que Hacienda “está pidiendo plata que necesita, pero no lo que la Corfo genera”.

Respecto a los dichos del ministro de Economía, Nicolás Grau, en los que defendió que los traspasos son un procedimiento regular, Sichel señaló que durante los dos años de su vicepresidencia no tramitaron ninguna solicitud de este tipo.

“Eso no es verdad. La única vez que me pidieron recursos en el gobierno central fue para financiar gastos transitorios producto de una emergencia mundial que era el Covid. Nunca para financiar gastos permanentes”, aseguró.

El jefe comunal que también se desempeñó como presidente del Banco Estado reclamó: “¿Para qué la Corfo va a arrendar sus pertenencias en el salar de Atacama a empresas privadas si esos recursos van a terminar siendo destinados a gastos públicos y no a apoyar a empresarios que se desarrollen y provoquen crecimiento permanente en Chile? Además, lo anormal acá es que se usó la plata, como lo dice Grau, para financiar políticas públicas de este gobierno o promesas de este gobierno y no para financiar el crecimiento y desarrollo económico que urge en Chile”.

La renuncia de Javiera Martínez

A la luz de estos antecedentes, el alcalde instó al ministro Marcel a pedirle la renuncia de manera urgente a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

“Ella tiene tres errores graves. Uno, su promesa de las expectativas de crecimiento del país no la cumplió. Segundo, su promesa de lo que iba a gastar no la cumplió. En este caso, además, la promesa de que iba a financiar las políticas pública con lo que recaudaba el Estado normalmente, tampoco lo cumplió porque ahora está demostrando que está sacándole plata a las instituciones públicas para financiar el gasto”, planteó.