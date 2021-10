Sichel por aportes de ejecutivos de empresas de gas a su campaña: “Cuando alguien contribuye en el Servel nosotros no tenemos idea dónde trabaja esa persona”

Una semana especialmente intensa ha tenido que vivir el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, tras la emisión de un reportaje de CNN y CHV donde se reveló un supuesto financiamiento irregular - través de boletas irregulares y aportes de empresas pesqueras- en su fallida campaña a diputado en el año 2009.

Según consigna la investigación su coordinador general de la campaña presidencial, Cristóbal Acevedo Ferrer, habría sido parte de las personas que emitieron estas presuntas boletas irregulares. Ante esto, Acevedo renunció a la campaña y anunció que iniciará acciones judiciales, civiles y penales.

Sin embargo, esa no fue la única situación que tuvo que encarar el expresidente del Banco Estado. El lunes se realizó un debate televisivo entre los aspirantes al sillón presidencial -organizado por Canal 13, TVN y Mega- donde se registró un duro enfrentamiento entre el abanderado oficialista y la carta de Nuevo Pacto Social, la senadora Yasna Provoste (DC).

En la instancia la exministra de educación, a través de un sorteo, le tocó realizar una pregunta a Sichel sobre la temática que ella considerara pertinente. “Te quiero preguntar porque, además, yo sé que tú lo niegas pero eres el candidato del gobierno, en mi opinión, el peor gobierno en décadas. ¿Hiciste lobby por el gas también o no?”, consultó Provoste.

Ante la pregunta se evidenció cierta tensión entre ambos candidatos y la carta de Chile Podemos Más contestó: “Fui abogado orgullosamente. Y me he desempeñado más de la mitad de mi vida como abogado. Y la verdad me impresiona, cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe 2 millones de pesos por estar acá, perdón 200 millones acumulados, no entiende la carga de trabajo…”.

A propósito de esa situación, esta mañana Elmostrador.cl -gracias a los datos publicados en Servel- detalló que Sichel ha recibido aportes legales por parte de ejecutivos de Abastible y Lipigas, una suma que llega a los 16,5 millones de pesos para su campaña presidencial.

Estos aportes, también, se revelan en un escenario donde la Fiscalía Nacional Económica recomendó prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado (la semana pasada), esto porque el mercado del gas no estaría funcionando correctamente desde una perspectiva competitiva.

En concreto, el vicepresidente de Abastible, José Odone Odone, aportó 1 millón de pesos, el vicepresidente de Lipigas, Jaime García Rioseco, aportó 5 millones de pesos. También José Miguel Barros Van Hovell Tot Westerflier, uno de los directores de Lipigas, aportó 10 millones de pesos.

Tras esta situación, esta mañana -en una pauta donde Sichel abordó su programa medioambiental- fue consultado por dichos aportes. “Paremos con las mentiras. En el debate vi a la candidata Provoste tratando de inventar que yo había trabajado con empresas de gas. Ahora empiezan a decir que quienes entregan financiamiento, por vía legal en el Servel, no pueden hacerlo porque no les gustan las empresas donde trabajan, cuando alguien aporta en el Servel nosotros no tenemos idea donde trabaja esa persona”, señaló.

“Tratar de hacer link con todas las personas que me han aportado, tendría que yo preguntarle a las más de 500 personas que me han aportado dónde trabajan”, mencionó.

En paralelo, el exministro de Desarrollo Social aseguró que “voy a perseguir la colusión del gas y todas la colusiones. Yo creo en la libre competencia. Creo que la concentración de industrias es terrible, voy a perseguir a cualquiera que altere los precios” y, volviendo a los aportes indicó: ¿Qué tiene que ver que yo haya recibido aportes con que vaya a perseguir no solo al gas, si no a las farmacias y a cualquiera que abuse? La diferencia es que yo no soy cínico y no uso los impuestos de los chilenos para financiar campaña”.

Y en esa línea apuntó directamente a sus contendores, Gabriel Boric (AD) y Yasna Provoste a renunciar a sus dietas parlamentarias. “Siguen recibiendo sueldos por recorrer Chile, pagados por el Estado de Chile mientras son candidatos y cuestionan a todos los que aportan a la campaña”, sentenció.

Por otra parte, Sichel fue consultado sobre una eventual fuga de votos a raíz de este hecho. “Esta es una candidatura independiente que comenzó sin parlamentarios y que hoy tiene unos 70 parlamentarios que la apoyan (...) estoy seguro de que vamos a pasar a segunda vuelta”, afirmó.

El candidato frenteamplista (Gabriel Boric) se refirió a los aportes de Sichel. “Desde que llegamos al Congreso levantamos fuerte la voz contra el financiamiento de empresas a la política (...) hoy se ve que transversalmente la política chilena tuvo financiamiento ilegal. El candidato Sichel y la DC eran parte de eso. Pero en vez de acusar conspiraciones de la izquierda, debería hacerse cargo de sus propios actos, de eso también se trata ser Presidente de la República”.

Asimismo agregó: “Quien decide cerrar los ojos ante empresarios, que no lo hacen gratuito, es no entender la responsabilidad que se tiene al aspirar a la primera magistratura. Cuando se cometen errores, se debe reconocer en vez de disparar a la bandada”, expresó.