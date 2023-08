“Siempre estuve informando al Minrel” y “no diría que me excedí”: los descargos de Herrera tras su salida de la embajada de Reino Unido

Durante este martes, se concretó la salida de Susana Herrera, como embajadora de Chile en Reino Unido tras los cuestionamientos a su gestión en un proyecto, que aseguró, ofreció al rey Carlos III para desarrollar en el país.

Herrera -en entrevista con CNN Chile, donde conversó con la periodista Mónica Rincón- abordó la serie de cuestionamientos en su contra por conectarse con el Gobierno Regional del Biobío para conseguir recursos para un proyecto de reforestación y economía local, para el cual se requerían US$ 5 millones.

Ya conocida su renuncia, esta jornada el canciller Alberto Van Klaveren dijo en el Congreso que ella se había excedido en las competencias al llevar adelante este convenio y habló sobre un mal clima laboral, como elementos para aceptar la renuncia. El titular de Relaciones Exteriores, en todo caso, afirmó que no habría antecedentes de delito.

Sobre esas declaraciones, Herrera señaló que “más que un clima laboral malo que hubiese en la embajada, porque éramos un equipo pequeño que trabajábamos con mucha fuerza para llevar a cabo los proyectos, sí había un proceso llevado a cabo por el Minrel en una solicitud de flexibilidad laboral de una de las empleadas, y eso obviamente en el proceso de solicitud de que se podía o no se podía, se iba generando un poco de tensión con una empleada que particularmente lo que se le estaba solicitando es que se incorporara al trabajo y que cumpliera los horarios que estaban estipulados en su contrato”.

En ese sentido, descartó “absolutamente” que haya existido algún tipo de maltrato.

La ahora exrepresentante diplomática también fue consultada respecto a si se excedió o no en su rol.

“Yo no diría que me excedí a lo que me correspondía hacer. Uno como embajadora su rol es fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países y esto puede ser en el ámbito de las relaciones políticas, de las relaciones económicas, de las relaciones culturales”, dijo.

Y añadió: “Siempre estuve informando al Minrel sobre los proyectos que se estaban llevando a cabo, sobre las propuestas que se querían desarrollar. Probablemente, hoy mirándolo, hubo un error de procedimiento tal vez por mi falta de experiencia en esa área, pero la verdad, es que todo lo que iba haciendo, lo iba discutiendo con mi equipo”.

Sobre su salida de la embajada, Herrera confirmó que se concretó este martes, y destacó que este es un cargo de confianza exclusiva del Presidente de la República.

“Este cargo es un cargo de confianza y mi propósito en desarrollarlo, tiene que ver con aportar al país. Si siento que ese rol de contribuir a los propósitos del país ya no lo puedo hacer o estoy de alguna manera acorralada e inhibida de poder desarrollar las cosas que me han mandatado y si ya no me siento respaldada por el ministerio, ya no tiene mucho sentido seguir. Estos cargos van y vienen”, agregó.

“Yo no sé, pero probablemente sí”, dice sobre su salida del cargo, ya que, de no haber renunciado voluntariamente, le habrían pedido su dimisión.

Proyecto del rey para Biobío

Sobre el proyecto en cuestión para el cual Herrera buscaba recursos ante del Gore del Biobío, detalló que “esto surge de una manera muy especial (...) generalmente las conversaciones que uno tiene con un rey, con su Majestad, son de cinco o 10 minutos y nosotros tuvimos una conversación bastante más prolongada, quizá por el trabajo que he realizado previamente no como diplomática, sino como arquitecta en los territorios de Chile, en distintas regiones. El rey es una persona profundamente comprometida con los temas ambientales, adora la arquitectura, ha desarrollado la planificación urbana por mucho tiempo y está comprometido con trabajo de comunidades y biodiversidades”.

Así, la exembajadora continuó justificando sus acciones. “Nunca hubiese pensado de proponerle al rey un proyecto”, dijo, agregando que “el rey me propone. El Rey mientras estábamos conversando -porque yo le hablaba de Chile, de las oportunidades de la política turquesa estaba desarrollando-. El Rey me dice ‘sabes, todo lo que me estás contando es algo que me llena profundamente, touch my heart (tocaste mi corazón)’, entonces me dice que quiere que conozca su fundación”, comentó la exembajadora respecto a cómo se forjó la relación con el reino de Inglaterra.

Y añadió: “En ese momento el rey no me propone ningún proyecto, solo me propone que nos pongamos en contacto y que quiere conectarme él con alguna de sus organizaciones y me cuenta alguno de los proyectos que ellos están haciendo. En ese momento, ese mismo día, viene su secretario detrás de mí y me dice ‘el Rey, realmente quiere ponerla en contacto con sus fundaciones’. El secretario llama a la embajada ese mismo día y me dicen quieren poner a la embajadora en contacto con las organizaciones”.

En ese sentido, afirmó que al día siguiente la vuelven a llamar desde el Palacio de Buckingham un responsable de protocolo, quien le recalca la intención del Rey de contactar a la ex embajadora Herrera, quien le pide el envío de un correo y de vuelta recibe la propuesta de tres fundaciones para enlazar con la Embajada de Chile en Reino Unido.

“Y ahí, como a las dos semanas, me llaman de nuevo de la fundación y me vienen a ver y almuerzo con al presidente de una de las fundaciones del Rey”, explica Herrera, añadiendo que se trataba de Circular Bioeconomy Alliance (CBA), quien añade que durante ese encuentro nace la propuesta de un proyecto en conjunto. “El Rey ha quedado muy encantando de la conversación de las oportunidades con Chile y Reino Unido y nos cuenta que ellos hacen proyectos con todo el mundo, que han hecho como tres o cuatro en Latinoamérica, en África, en Oceanía, en otros lugares con comunidades y que les gustaría muchísimo que hiciéramos un proyecto en Chile”, aseveró.

En esa línea, agregó que “ellos tienen una forma de hacer proyectos. Ellos tienen una forma”, afirma Herrera respecto al origen del proyecto que buscan desarrollar en el país. “Él me dice que Chile es más avanzado que otros países donde han desarrollado estos proyectos y que, por lo tanto, le interesa que se haga esto con madera más avanzada”.

“Me junté unas tres o cuatro veces” con el rey Carlos III, recalcó Herrera, pero en circunstancias sociales y no con la intención de avanzar en este proyecto.

“Tengo los correos, tengo la carta del Palacio cuando me ponen en contacto”, aseguró respecto a las pruebas que tendría en su poder.

En ese sentido, y tras la polémica que provocó su gestión, indicó que “aquí no hay un proyecto, aquí una idea de proyecto. Ese proyecto se tiene que desarrollar”.

Petición de fondos al Gobierno Regional de Biobío

Durante la entrevista con CNN Chile, Herrera también abordó el momento en que decide solicitar recursos al Gobierno Regional del Biobío.

“Primero, yo no mando una carta pidiendo dinero. Eso es lo que también se ha distorsionado. Y tampoco parte esto por el Biobío. Este proyecto no tenía un lugar, había que pensar un lugar. Se pensó en la Patagonia porque era un lugar más atractivo desde un punto de vista para una relación bilateral, pero no tenía tantas áreas para regenerar porque el propósito de lo que hace el rey, es regeneración de suelo. Luego se va a Maule porque la fundación del rey hace como ocho años, habían visto un proyecto”, indicó la exembajadora.

Sobre los tiempos en que realizó la gestión, Herrera señaló que “no sé si fue el mismo día o al día siguiente” en que le avisó al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El rol de un embajador es conectar instituciones. Si viene el rey que es el máximo Jefe de Estado, y les dice que quiere ver un proyecto y ahí que conectarlo con contrapartes, uno tiene que buscar cuáles pueden ser esas contrapartes”, añadió sobre su rol en el cargo.

Requerida sobre si se saltó los conductos regulares para la gestión del proyecto planteado, se preguntó “¿de haber pedido permiso para llamar? Yo no sé si todos los embajadores piden permiso cada vez que tienen que hacer una llamada a alguna autoridad. A lo mejor yo tendría que haber pedido permiso, pero he hablado con otra gente, si yo tuviera que pedir permiso por cada gestión que tú haces o cada llamada que tú haces, la verdad es que el canciller tendría miles de llamadas telefónicas y tendrías que hacer la llamada en no sé cuánto tiempo más”.

En ese sentido, afirmó haber informado previamente al Minrel. “Las conversaciones que se estaban teniendo, las gestiones, yo por supuesto que las dije al Minrel. Yo cuento, primero, al equipo de Urrejola que esto pasó en la entrega de las credenciales, después cambian, pero venía un historial desde antes”, dijo.

Respecto al valor de los US$5 millones y quién determinó que ese era el costo, Herrera afirmó que “yo le consulto acá a un técnico científico en Chile, también consulto al... ministerio que desarrollan proyectos de infraestructura, y basado en eso, se hace un perfil, pero no lo hago yo” y agrega que darle un costo “era para tener un documento un poco más completo porque hasta el momento solo eran palabras, que pudiera guiar y explicar” el proyecto”.

Cuestionamientos

Asimismo, Herrera enfrentó los cuestionamientos a su persona por gestionar este proyecto y su vinculación con el rubro maderero.

“Aquí no hay ni hubo ninguna intención que fuera algo de beneficio personal. Esto es algo para el país, y que era para una zona dañada tremendamente. Hoy dañada por las inundaciones, ayer por los incendios forestales y son zonas rurales que nadie se preocupa. Si me dicen que aquí hay conflicto de interés, a mí me parece super delicado el no entender el rol de un embajador”, indicó la exautoridad.

Respecto a los conflictos de interés por su vinculación y la de su marido con empresas de muebles y diseños en madera, sostuvo que “cuando asumo el cargo yo no soy parte de ninguna sociedad, no tengo ningún tipo de relación de propiedad. Mi marido sí, administra la sociedad”.

“Esto es un proyecto de mercado, no tiene nada que ver con que yo tenga experiencia en el desarrollo de los mobiliarios”, recalcó.

“Mi marido puedo hacer lo que tenga que hacer. él tiene que seguir trabajando y si tiene que estar en eso o no, no es resorte de mi trabajo con este proyecto y eso quiero dejarlo en claro. El proyecto tenía que ser de madera no por un tema antojadizo, estamos en un proceso de cambio climático tremendo, todos los países están por la descarbonización, las construcciones hoy para que sean sostenible deben ser debajo de la huella de carbón. Es el rey y su fundación la que propone que obviamente, si es un proyecto de regeneración forestal y se busca agregar valor a esta producción, tiene que ser madera”, explicó.

Sobre si ella o su marido se verían beneficiados con la concreción del proyecto, Herrera lo descartó. “Absolutamente nada que ver, pero claro que no. Este es un mercado de producción para los agricultores en Santa Juana, aquí están mezclando peras con manzanas”, indicó.

Asimismo, respondió por qué fue ella la representante chilena en Reino Unido, pese a no ser militante de ninguno de los partidos de Apruebo Dignidad ni Socialismo Democrático.

“Yo creo que soy parte de una visión del gobierno de incluir a personas más independientes, de tener otra mirada, de poder pensar en personas con experiencias técnicas en otros ámbitos, porque los desafíos, insisto, los desafíos actuales del cambio climático, desde una mirada de oportunidad a futuro, son otras competencias y yo creo que fue el Presidente de la República quien me da la confianza para ejercer este cargo pensando también en que yo tengo esas capacidades”, afirmó Herrera.

En esa línea, reconoció que fue la exministra Antonia Urrejola quien la contactó para ocupar el cargo de embajadora.