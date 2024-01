Diputado Ibáñez rompe el silencio y se refiere a debate de pensiones sin abordar polémicos dichos contra senadora Rincón y Demócratas

El presidente de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, emitió su primera declaración luego de sus polémicos dichos contra la senadora Ximena Rincón y Demócratas durante la discusión de la Reforma Previsional.

El legislador durante la votación de la reforma al sistema de pensiones en la Cámara de Diputados, ayer dijo “con cariño, diputados del Partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta 3/3 completa”, lo que llevó al partido liderado por la senadora Rincón a anunciar el “congelamiento” de las relaciones con el Ejecutivo, de no haber disculpas públicas por parte del timonel de CS.

Con todo, las palabras del legislador, no solo causaron molestia en Demócratas, sino que también al interior del oficialismo, dado que, con su declaración previa a la votación en la Sala, puso en riesgo la idea de legislar una de las reformas más esperadas por parte del Ejecutivo, lo que fue criticado por sus pares, principalmente, ligados al Socialismo Democrático.

Sus dichos incluso llegaron a La Moneda y el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó el tema, señalando que “ayer se ocuparon expresiones impropias”. “Cuando uno solicita cooperación, un acto tradicional de amistad cívica es tratar con cordialidad a aquellas personas que uno solicita su colaboración”, sostuvo Cordero.

En el registro Ibáñez resalta la aprobación lograda ayer en la Cámara. No obstante, no se refiere directamente a sus polémicos dichos y llamó a no desviar el debate previsional, pese a las “diferencias legítimas” con la tienda encabezada por la senadora Rincón.

“(...) Pese a todas las diferencias legítimas que tengamos con el Partido Demócrata, no debemos desviarnos de lo central que es poner a las familias en el centro del debate y así como lo hicimos durante más de un año en la Comisión de Trabajo, en la comisión técnica, con acuerdos a los que todos estamos llamados a cumplir, por supuesto que siempre estaremos y estaré disponible para conversar sobre la manera de hacer política, de mejorar en cualquier aspecto que sea necesario porque eso es lo que Chile hoy espera de nosotros”, afirmó el diputado Ibáñez.

En ese sentido, aseguró que “vamos a continuar trabajando en lograr los mayores acuerdos posibles para que se cumplan y estar a disposición y así llegar a que los pensionados y pensionadas del país logren sus anhelos que es tener una pensión digna”.

“No me cabe duda de que Demócratas, al igual que nosotros, va a poner ese objetivo por sobre cualquier otra discusión”, sostuvo el líder de la tienda donde milita el Presidente Gabriel Boric, sin referirse a la senadora Rincón, quien en la antesala exigió disculpas públicas por sus dichos.