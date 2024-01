Ximena Rincón responde a arremetida de Ibáñez: “Él y muchos han guardado silencio por los robos que hemos visto en este gobierno”

“No se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3%, completita”. Con esas palabras el timonel de Convergencia Social (partido donde milita el Presidente Gabriel Boric), Diego Ibáñez, emplazó el miércoles a los diputados de Demócratas y a la presidenta de esa colectividad, en medio del debate para la idea de legislar la reforma previsional en la Cámara.

Luego de que Demócratas amenazara con congelar relaciones con el gobierno hasta recibir disculpas públicas, Rincón respondió este jueves a la ofensiva de Ibáñez en su contra, asegurando que lo que él dijo “es de una tontera suprema y sin ninguna conciencia del costo para una reforma que le importa al gobierno y que creo que, si fuera una buena reforma, no hubiese tenido el nivel de discusión que ha tenido”.

La senadora acusó que fue aludida “injusta y gratuitamente” por el diputado y que ella “no había emitido ninguna opinión en los medios respecto de cómo tenían que actuar nuestros diputados, todo lo contrario, siempre defendí la propuesta que habíamos hecho como partido y que entregamos junto a los diputados y diputadas al gobierno formalmente en agosto del año pasado”.

Rincón llamó a Ibáñez a “recordar cómo se comportó el propio Presidente de la República (cuando era parlamentario) y los diputados que hoy son ministros, durante la discusión de la reforma de pensiones del expresidente Piñera”, ya que -aseguró- “muchos de ellos guardaron completo silencio cuando yo siendo ministra del Trabajo me opuse de manera clara y categórica a la fusión trucha de la AFP Provida, donde yo había sido directora”.

“Cuidado con el tema de los conflictos de interés”

“El presidente del partido del Presidente de la República ningunea a Demócratas a minutos de la votación de una de las reformas clave del gobierno, y eso no es tener ni un poco de conciencia política, ni respeto por los colegas, y ningún respeto por alguien que ni siquiera estaba en la sala, y si hubiera estado, tampoco hubiese podido hablar en la Cámara de Diputados”, dijo en conversación con Radio Universo.

La timonel de Demócratas fue más allá y lanzó una advertencia: “Cuidado con el tema de los conflicto de interés, porque si es por conflicto de interés, él y muchos han guardado silencio frente a los robos que hemos visto en este gobierno”.

Consultada sobre si existiría alguna inhabilidad por haber sido directora de Provida, Rincón lo negó, señalando que “no es primera vez que me toca participar en estos temas, fui directora antes de 2010, he participado como ministra en estas discusiones, he dado cuenta de mi absoluta independencia de aquello”.

Frente a la amenaza de la tienda que lidera de congelar relaciones con La Moneda, Rincón reconoció que esa no fue decisión de ella, sino que de los diputados que estuvieron el miércoles en la sala. Además, argumentó que aquello se basó en que “se trata del presidente de un partido de gobierno, no es cualquier persona” y que, por lo tanto, “corresponde que el señor Ibáñez diga algo respecto de este tema, y si no dice nada significa que el gobierno respalda su conducta”.

Con todo, Rincón confirmó que hasta ahora no ha tenido contacto con Ibáñez “porque es de una tontera máxima, no tiene la altura que amerita el caso”, pero lo emplazó a pedirle disculpas “de forma pública”.