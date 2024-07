Socialismo Democrático enfrenta al PC por cuestionamientos a La Moneda y escala pugna en el oficialismo

Las recriminaciones cruzadas entre el Partido Comunista (PC) y el Socialismo Democrático han sido múltiples a lo largo de la administración del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, pocas veces la tensión había sido tanta como la que experimentan hoy.

El procedimiento policial realizado en Villa Francia este fin de semana generó que dirigentes y parlamentarios del PC criticaran en duros términos al gobierno. Sin ir más lejos, la diputada Carmen Hertz ofició dos veces a la ministra Carolina Tohá (Interior).

Ante esta nueva pugna, la mañana del martes, en entrevista con Cooperativa, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, dijo que “en distintos momentos hemos visto cómo algunos representantes del PC tienen esta crítica al Presidente (Gabriel Boric) en materia de derechos humanos (...). Pareciera haber un PC que está en el gobierno y uno que está contra el gobierno. A veces, en particular, contra Interior”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

En ese mismo programa, el presidente del PC, Lautaro Carmona, retrucó los dichos de la senadora y señaló que “me parece, a lo menos, falto de respeto e imprudente. Nadie le ha dado categoría de politóloga entendida en el PC para sacar esas conclusiones (...). Yo tengo la tranquilidad de que el partido ha sido serio, responsable y ha jugado un papel y ha hecho una contribución para que avance el proyecto al cual pertenecemos y que dirige el Presidente Boric”.

El cruce entre los timoneles es la punta del iceberg. La mañana del martes, la ministra Tohá volvió a arremeter -ya lo había hecho el lunes- contra el partido encabezado por Carmona.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En entrevista con CNN Radio, la ministra se refirió a las exigencias del PC y dijo que, a su parecer, “estas posturas que ha tomado el PC, uno las puede entender como parte de una historia donde hay un vínculo con Villa Francia, del cual yo tampoco me siento ajena. Pero a mí me sucede todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes: en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para acometer actos violentos en democracia”.

Además, la ministra manifestó que ha visto en el PC “una sombra de duda sobre los procedimientos de la justicia y policiales en esta materia, y eso me parece grave. En democracia se pueden levantar dudas, pero hay que poner antecedentes arriba de la mesa. Aquí no hemos escuchado, hasta el momento, ninguno”. Y concluyó que el PC “es un partido que ha tomado una línea política complicada”.

Sus palabras enfurecieron a los comunistas. En la mañana del martes, la bancada de diputados protagonizó un punto de prensa en el Congreso. Ahí Alejandra Placencia (PC) sostuvo que los dichos de Tohá “no corresponden”, sobre todo “cuando nos ha costado tanto recuperar la democracia”. En tanto, la diputada Lorena Pizarro, también militante PC, fue aún más allá y planteó que “la molestia de la ministra Tohá desvía la atención de lo central”.

“Yo espero que aparezcan las cámaras, espero que veamos cuando va ingresando Carabineros y encuentra allí ese arsenal. Mientras tanto, quiero expresar mi preocupación enorme ante la sola posibilidad de estar en un hecho irregular que significa que hoy día nuevamente hay personas detenidas de manera injusta”, apuntó Pizarro.

En esa misma línea, el diputado Matías Ramírez (PC) criticó la “represión utilizada contra organizaciones sociales” y reafirmó que “nuestro deber es cuestionar la institucionalidad”. Y agregó: “Una agenda que esté vinculada a situaciones de represión no está muy cerca al programa de Apruebo Dignidad”.

La postura de los comunista no ha dejado indiferente a los dirigentes del Socialismo Democrático. Durante la tarde del martes, el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, reconoció que “veo con preocupación cómo algunos sectores del Partido Comunista están traicionando una tradición histórica de lealtad al gobierno del cual forman parte”.

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, optó por poner paños fríos. “Todas las posiciones, tanto del PC como el senador Quintana, están sobrerreaccionando respecto de lo ocurrido. No es ni un montaje ni es una traición”, dijo.

El diputado Leonardo Soto, quien además es vicepresidente del Partido Socialista, afirmó que “no creo que el Partido Comunista aún está al lado del gobierno, pero parece que no todo y ellos tienen que definir esas disputas en su interior con el objeto de no debilitar con este tipo de críticas a la tarea que está haciendo el gobierno y el resto de la coalición”.

En tanto, el exvicepresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) sostuvo que “es irresponsable que un partido político acuse montaje de parte de instituciones del Estado que están persiguiendo la delincuencia, el crimen organizado, y en este caso se ha comprobado, y así ha sido ratificado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, que se encontró arsenal, armamento en cantidades y cuantías importantes. Eso no es algo menor, no es algo de lo cual se le pueda bajar el perfil, y mucho menos es algo que se pueda defender políticamente como al parecer está pretendiendo hacer el PC”.