“Soñar bien ambicioso, pero a la vez ser realista y pragmático”: el manifiesto de Tohá a una semana de asumir la candidatura presidencial

A las 19:16 horas de este martes, Carolina Tohá, la precandidata presidencial del Partido Por la Democracia (PPD), llegó hasta el Teatro Joan Jara, en el Centro Cultural de Lo Prado, para participar del conversatorio ciudadano “El Chile que Queremos”.

La instancia tenía el objetivo de escuchar a los vecinos de cara a las elecciones de este año. Además de ella, el evento contó con la presencia del alcalde de la comuna, Maximiliano Ríos, quien también es militante del PPD.

En la instancia, ante los vecinos de Lo Prado, Tohá planteó que “yo creo que en Chile, el país que queremos, tenemos que soñar con cosas ambiciosas y cosas en las que creamos, cosas en que creemos que podemos lograr. Chile tiene condiciones para hacer eso, volar alto, soñar bien ambicioso, pero a la vez ser realista y pragmático”.

Antes del conversatorio, Tohá protagonizó un punto de prensa en que respondió a la abanderada de la UDI y Renovación Nacional, Evelyn Matthei, quien el lunes, en Radio Pauta, dijo: “Yo pensaba que (ella) iba a subir más (en las encuestas)”.

Ante esas declaraciones, la precandidata del PPD dijo que “esta forma de plantearse ante las cosas, así, tan sombrías, yo no la comparto, no tengo esa visión de ella, no vivo así mirando al resto del mundo, ni a la oposición ni a los demás. Creo que somos diferentes (…)”.

En esa línea, manifestó que “espero que en el debate haya una actitud más constructiva, más positiva. No de esconder las diferencias, pero de ponerse en otro plano a trabajar por Chile, porque somos un mismo país, no sacamos nada con chaquetearnos tanto unos con otros”.

Durante el punto de prensa, Tohá también se refirió a las diferencias que ha tenido con el Partido Comunista (PC). Esto, en particular, luego de que ella cuestionara la posibilidad de que Daniel Jadue, quien hoy cumple con arresto domiciliario, llegue a la primaria del oficialismo en representación de esa colectividad.

“En esto somos parte de un gobierno que (…) no tiene ningún doble estándar respecto a cómo deben respetarse los derechos humanos (...) en el mundo. Lamentablemente, un país hermano de nuestro continente, como es Venezuela, se ha apartado de manera dramática de esos estándares. A nuestro encuentro, que tiene muchos temas en común, si tiene ese punto de divergencia, yo espero que se vaya resolviendo en el tiempo, en que nos acerquemos todos a opinión coherente”, planteó, en referencia a la postura que ha tenido el PC con respecto al régimen venezolano.

La exministra agregó: “La diversidad es amplia, contiene proyectos políticos distintos, pero también tiene bordes, y en esos bordes está el respeto a la democracia y a los derechos humanos”. En ese sentido, reconoció que “estoy dispuesta a que cada partido decida sus candidatos”, pero enfatizó que “uno tiene que establecer son los valores, los principios y los límites de este sector que es la centroizquierda”.

”Estamos muy contentos que Carolina haya aceptado venir a la comuna a conversar con nuestras vecinas y vecinos. En una democracia es fundamental escuchar y que la ciudadanía conozca los principios y convicciones que mueven a Carolina a aceptar este desafío (…). Es un orgullo que una persona brillante como Carolina , esté disputando estos espacios tan esquivos para nuestra generación”, comentó el alcalde Ríos.

La tarde del martes, en conversación con Radio Agricultura, el Presidente Gabriel Boric, descartó que, por ahora, tenga una carta presidencial favorita dentro del oficialismo. “Mi candidato va a ser el candidato que emerja de las primarias del progresismo chileno. Yo aliento a que florezcan todas las flores”, planteó.

El Mandatario añadió: “Si en eso algún otro ministro o ministra de gobierno tiene la convicción de participar en ella, bienvenido sea”. Sus dichos se dan en medio de conversaciones al interior del PC para que la actual titular de Trabajo, Jeannette Jara, asuma una candidatura presidencial. Algo que se resolverá el comité central de la colectividad, el próximo 22 de marzo.