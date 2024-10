Subsecretario Cordero tras rechazo de Desbordes a cárcel en Santiago: “No conozco a un alcalde que quiera un penal en su comuna, pero acá hay un bien superior”

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió esta noche a las declaraciones del electo alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien rechazó la posibilidad de que se construya una cárcel de alta seguridad en el centro de la capital.

“Creo que no corresponde una cárcel de alta seguridad en el corazón de la capital del país, hoy día se construyen fuera de los radios urbanos”, sostuvo Desbordes tras proclamarse ganador de los comicios de hoy.

Consultado por la prensa, el subsecretario Cordero señaló: “Como exministro de Justicia, ustedes conocen mi opinión, la situación del sistema penitenciario en Santiago es crítica. En este país solo es indispensable avanzar para abordar la situación en el sistema penitenciario, abordar el conjunto del plan de infraestructura propuesto por el Presidente de la República y para eso está es fast track”.

“Me parece que los alcaldes vigentes, los alcaldes electos, tienen el legítimo derecho (a emitir su opinión), pero aquí hay un bien que es superior. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, si no se amplía el sistema penitenciario, si no se construye el número de plazas que no se han construido, por una serie de razones, en muchos años, tenemos una situación explosiva y eso es un problema en seguridad”.

Requerido sobre si Desbordes está equivocado en su planteamiento, Cordero indicó que “yo nunca he descalificado una opinión de una alcalde en la localización de un centro penitenciario por una razón muy simple. Yo no conozco un alcalde que quiera una cárcel en su comuna, pero acá hay un bien superior”.

Análisis de los resultados electorales

Consultado por el escrutinio que realiza el Ejecutivo respecto de los resultados de los comicios de este fin de semana, el subsecretario del Interior indicó que “los análisis están comenzando y quedan muchos días para conversar”.

Respecto del ambiente que existe en el Palacio de La Moneda por este mismo tema, Cordero agregó que “ustedes han conversado con los presidentes de partidos, es una coalición unida, ha habido reunión con el comité político ampliado y en lo que respecta a mí, he estado dos días acá, y estoy muy contento con las elecciones porque han funcionado muy bien”.

Ante la insistencia de la prensa, la autoridad indicó que el análisis de las elecciones “le corresponde a personas distintas a mí”, tras lo cual negó que la sensación del Ejecutivo sea de derrota.