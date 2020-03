Tensa antesala de votación por postergación del plebiscito: diputados se enfrentan por “error” en el proyecto de reforma

Una tensa antesala ha tenido la discusión de la reforma constitucional que aplaza tanto el plebiscito -fijado inicialmente para el 26 de abril-, así como el resto del calendario electoral a raíz de la propagación del coronavirus, y que hoy debe ser votada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto debido a que el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, alertó esta mañana -según dio a conocer La Tercera PM- de un “error” en el texto que fue aprobado ayer en el Senado.

Una falla que podría generar un problema en caso de que ganen las opciones “Apruebo” y “Convención mixta” en el plebiscito constitucional que busca postergarse para el 25 de octubre debido a que las nuevas fechas del calendario electoral harían topar los periodos de campaña de algunos parlamentarios con el funcionamiento de esta convención. Además, es posible que varios diputados y diputadas que formen parte de esta instancia cesen sus cargos en marzo de 2022, antes de que concluya el plazo del trabajo de la convención mixta, por lo que no se sabe si podrían seguir siendo parte de esta instancia constituyente o no.

Esto generó una disputa en la comisión de Constitución de la Cámara, donde se revisó primero la reforma, que fue aprobada con la abstención de los parlamentarios UDI y de Evópoli.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) explicó su posición señalando que “yo plantee que hay un tema con el tema de la convención mixta que hay que solucionar, eso es evidente. Hay un tema que nosotros queremos plantear de la inhabilidad de los gobernadores regionales, sí. Y vinimos acá para poder debatirlo. Y tenemos el legítimo derecho a votar de una forma que al diputado Boric no le guste”.

Palabras que se dieron luego de que Gabriel Boric (CS) se refiriera en duros términos a la posición del partido de Coloma. "No puedo creer lo que está haciendo la UDI. Si la UDI no da los votos en sala para esto, y que no empiecen a negociar otras cosas de gobernadores, les vamos a sacar la cresta políticamente. Es absolutamente inaceptable lo que están haciendo. Si quieren que se caigan la postergación de fechas del plebiscito y de todo el calendario electoral aténganse a las consecuencias”, indicó.

El debate no quedó ahí y se trasladó a las redes sociales. El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC) declaró: “Insólito: la UDI y Evopoli se abstienen en votación de postergación de plebiscito por razones sanitarias del #COVIDー19 en la comisión de Constitución. Anteponen cálculo electoral pequeño por sobre razones sanitarias”.

Desde el Frente Amplio también salieron a criticar la postura UDI y de Evópoli. La presidenta de Revolución Democrática y también diputada, Catalina Pérez, acusó que “ahora el gobierno por medio de los votos de la UDI está buscando boicotear el Plebiscito en la cámara de diputados”.

A este debate se suma la discusión que ya se había generado ayer respecto a la posibilidad de aplazar las elecciones de gobernadores regionales (que se realizarían junto a las municipales) para que se efectúen a los comicios parlamentarios de noviembre de 2021.

Y aunque hasta el momento no había claridad si es que habría piso político para avanzar en un acuerdo que permita aplazar estas elecciones, desde distintos sectores no se descartaba que más adelante se pudiera avanzar en una reforma con este objetivo.

Desde la oposición se ha transmitido al oficialismo que el problema de la eventual comisión mixta podría tratarse en el futuro mediante algún proyecto de reforma