Test de drogas: Cámara confirma primer caso positivo de un legislador y diputada Schneider se declara en rebeldía ante examen obligatorio

Un momento tenso se dio al inicio de la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados luego de que en los últimos días trascendiera que un legislador había resultado positivo en los test de drogas a los que deben someterse periódicamente los miembros de la corporación. Se trataba del primer caso confirmado en la historia del Congreso.

“No es posible que la droga se instale en el Congreso”, dijo al inicio de la sesión el diputado René Alinco (independiente ex-PPD), quien pidió la destitución de quienes salgan positivo en el examen.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien fue el autor de la modificación reglamentaria que estableció estos exámenes obligatorios, demandó transparencia a la mesa de la corporación, mientras que su par Tomás de Rementería (PS) llamó a la prudencia, cuestionando a quienes habían declarado que detrás del caso detectado había consumo de cocaína.

A esa hora, la Secretaría General de la Cámara recién estaba en proceso de subir el reporte de la última ronda de exámenes en la que 52 parlamentarios fueron sorteados para someterse al procedimiento. En ese informe se señalaba que 50 de los diputados no presentaban infracciones al reglamento, pero dos legisladores habían incurrido en falta. Uno de ellos era Nelson Venegas (PS), quien dio positivo con una sustancia prohibida y que no fue acreditada mediante certificación médica oportuna. El otro caso correspondía a la legisladora Emilia Schneider (Convergencia Social), quien se declaró en rebeldía y no se sometió al test.

Ambos casos serán puestos a disposición de la Comisión de Ética de la Cámara para su respectiva sanción, en que la situación más grave solo podría aplicar multas, además del reproche público. Sin embargo, Venegas, además, tendrá que poner a disposición del secretario general de la Cámara los movimientos de sus cuentas bancarias para detectar posibles altos flujos de dinero, según exige el reglamento.

Adicionalmente, el caso del legislador socialista tenía una connotación especial por ser presidente de la Comisión de Ética. Debido a ello decidió presentar su renuncia al cargo y este lunes no concurrió al Congreso.

En vista de que la entrega de resultados era inminente, Venegas, además, había optado por adelantarse y -horas antes de que la Cámara subiera la información oficial- reconoció este lunes que dio positivo en los exámenes.

“Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad. El resultado del test será informado por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, como una falta al reglamento de la corporación”, advirtió Venegas.

Su resultado se debía, según su versión, a que actualmente se encuentra en un tratamiento para bajar de peso, con un medicamento llamado Sentis, “prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia”.

“Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo he ignorado”, admitió. Por ello, optó por renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara -que encabeza desde el 2022-, ya que “es esa instancia la que debe conocer el caso”.

El parlamentario aseguró que no consume drogas y que se sometió a la prueba “con total confianza”. “Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad”, agregó.

Dudas

Pese a ello, la versión del parlamentario dejó algunas dudas. Si Venegas hubiera presentado oportunamente su certificación médica, no debía ser publicado su caso. Además, el reporte de la Cámara tampoco esclarece qué tipo de sustancia consumía el legislador.

Según explicó el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, se trata de un examen médico, que aunque sea obligatorio, “se debe mantener la reserva”. No obstante, Landeros fue enfático al recalcar que, en términos “oficiales”, a la secretaría no llegó ningún certificado que acreditara el consumo fentermina. “No tengo ninguna receta y ningún antecedente... Ni siquiera posterior. Eso es una infracción al reglamento”, dijo.

De hecho, otra de las dudas que dejó la versión de Venegas es que el sorteo en el cual fue elegido para someterse al examen se realizó el 29 de noviembre, en una reunión de jefes de bancada.

Sin embargo, para acreditar que estaba realizándose un tratamiento para bajar de peso, el legislador socialista difundió entre los medios de comunicación una receta, firmada por un médico general de Los Andes, con fecha del 4 de diciembre, que le prescribía el uso de fentermina. Su muestreo fue posterior a esa fecha y perfectamente pudo haber acreditado que estaba en tratamiento cuando concurrió al Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.

Para tal procedimiento la Cámara tiene asignada a una funcionaria, que debe cumplir estrictamente con la reserva de antecedentes y de la toma de muestras, en las que debe, según dice el reglamento, “facilitar que los (diputados) seleccionados declaren, antes de someterse al examen de pelo, cualquier medicamento, respaldado con certificación médica, que pudiera afectar con un resultado positivo los controles a realizarse”.

La normativa interna de la Cámara exime de su difusión los casos de diputados que hayan dado positivo por estar consumiendo medicamentos certificados por un profesional.

De hecho, en los testeos que se han realizado hay parlamentarios que justificaron el uso de un fármaco por razones de salud, cuyo resultado no se publicó en vista de la garantía de privacidad establecida en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que, en estas situaciones, predomina por sobre el reglamento de la corporación.

En rebeldía

Por su parte la diputada Schneider (CS), quien el año pasado también fue sorteada para practicarse el test, justificó su rebeldía por razones políticas. “Quiero ser muy clara, el año pasado me realicé el test y quedó demostrado que no infringí de ninguna forma el reglamento. Este año, si me hubiera realizado el examen, el resultado hubiera sido el mismo. Pero decidí no realizarlo, porque no me voy a prestar para el show que han montado los diputados (de derecha) que no tiene nada ver con combatir el narcotráfico ni entender lo que significa el problema de las adicciones. No tengo nada que ocultar, pero por una posición política, me parece que esto no es lo que tenemos que hacer”, manifestó.

Si bien desde que se comenzó a aplicar el examen, varios diputados habían admitido consumir habitualmente marihuana con fines terapéuticos y recreacionales, el estándar del test estaba orientado a detectar consumos problemáticos, por lo tanto, algunos de estos parlamentarios ni siquiera arrojaron positivo en el primer muestreo realizado en 2022.

En esa ocasión, de los 78 diputados sorteados, ya hubo tres diputadas que se negaron a someterse al examen por considerar que esta medida vulneraba su privacidad y sus derechos fundamentales.

Marisela Santibáñez (PC), Clara Sagardía (IND- Frente Amplio) y Jorge Durán (RN) se declararon en rebeldía ante el test, por lo que finalmente fueron objeto de un reproche de la Comisión de Ética de la Cámara. No obstante, la instancia disciplinaria de la corporación no logró acuerdo para adoptar una multa, la máxima sanción que se podría aplicar a un legislador que cae en una falta reglamentaria.

Santibáñez y Sagardía, además, junto a las diputadas Marcela Riquelme (IND- Frente Amplio), Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Lorena Fries (Convergencia Social) habían presentado un recurso de protección en contra del reglamento del test de drogas. Sin embargo, esa acción no prosperó y terminó siendo desechada por la propia Corte Suprema que respaldó la aplicación del muestreo.

Al igual que en el procedimiento anterior, estas muestras realizadas en diciembre de 2023 fueron tomadas por el laboratorio de la Universidad de Chile.