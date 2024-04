Timoneles del FA responden a Jadue tras apuntar “tráfico de influencias” en sectores aliados ante su formalización

La arremetida del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), contra el Frente Amplio (FA) encontró respuesta este jueves a través de los timones del conglomerado oficialista, Diego Vela (RD) y Marco Velarde (Comunes).

La tarde del miércoles, en su programa de streaming “Sin Maquillaje”, el jefe comunal aseguró que hay tráfico de influencias de sectores aliados en la determinación de someterlo a un proceso judicial por presuntos delitos de corrupción.

Esto, luego que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte concretó la solicitud para formalizar la investigación en su contra por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que fue liderada por el exabanderado presidencial. Jadue será formalizado en una audiencia fijada para el 29 de mayo.

Jadue apuntó al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, luego que el organismo decidió de manera unánime querellarse en su contra en la causa. “Esta es una operación y el caballero es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia, entonces uno dice ‘¿a qué se debe esto?’. ¿Estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante? Yo te digo que estoy muy tranquilo”.

Y luego lanzó: “Esto no solo viene de la derecha, aquí hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados, pero que le tienen la misma tirria al PC porque les disputa el espacio electoral”.

“El alcalde debiera concentrarse en su defensa”

Inquirido por los dichos del alcalde comunista, Vela señaló: “Acá no hay que caer en conspiraciones. Yo creo que es importante que el alcalde Jadue en la justicia pueda determinar las responsabilidades que existieron y él pueda concentrarse en su defensa”.

“Nosotros no queremos caer en una polémica innecesaria, sino justamente en asegurar que la justicia pueda seguir operando y no ver conspiraciones detrás de esto. El Consejo de Defensa del Estado es una institución seria de nuestro Estado y también es la Fiscalía la que está haciendo una acusación, junto también a la justicia la que determinará la responsabilidad”, recalcó.

Asimismo, llamó a no caer en “acusaciones irresponsables”, y por el contrario “actuar con responsabilidad”. “Él (Jadue) tiene que preocuparse de su defensa. Es la justicia la que determinará si es que hubo delitos o no”.

Además, aseguró que para el Frente Amplio “el Partido Comunista es un aliado” y que seguirán “trabajando con ellos como lo hemos hecho siempre”. Y destacó que los presidentes de partido se entienden con el timonel del PC, Lautaro Carmona, con quien -dijo- hay un plano de entendimiento total”.

Velarde, por su parte, planteó que “las disputas en el sector creo que no le hacen bien a este llamado al año en el que estamos”.

“Yo no escuché particularmente la palabra tráfico de influencia del alcalde Jadue, pero no me parece que sus dardos sean hacia el Frente Amplio. Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra él. Yo creo que el alcalde, en el momento en el que está, debiera concentrarse en su defensa y no en el Frente Amplio, que no tiene ningún problema con él”, afirmó.

En la misma línea del timonel de RD, el presidente de Comunes sostuvo que “el Partido Comunista es nuestro aliado, es nuestro aliado histórico y lo va a seguir siendo”. “Así que no me parecen las palabras del alcalde Jadue. Todos sabemos de quién vienen también, entonces nosotros no vamos a profundizar en esa crítica y tenemos todas las relaciones fluidas con el PC”, agregó.

Más tarde, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, dijo que “no me preocupan los dichos del alcalde (Daniel Jadue)” y que no entrará “en una polémica”.