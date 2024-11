Timoneles del PC y FA respaldan a Boric ante diferencias por su declaración en la Fiscalía y sus dichos sobre caso Monsalve

Desde La Moneda, ad portas de ingresar al habitual comité político ampliado de los lunes, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, fue abordado por la prensa sobre el caso Monsalve.

-¿Qué le parece a usted que, por ejemplo, fue una funcionaria que amedrentó a la denunciante, sigue trabajando acá en el Palacio de la Moneda? ¿No se equivoca nuevamente el gobierno no tomando decisiones a tiempo?

“A ver, yo quiero manifestar mi respaldo y mi confianza a la forma política en que el gobierno lleva las repercusiones de un hecho tan, tan repudiable, tan lamentable, como el que se va a llamar el caso Monsalve”, respondió.

En esa línea, añadió: “Lo que me importa, sin dejar de analizar nada, es que el foco de dónde está la responsabilidad principal, desde el punto de vista judicial, ni de los repercusiones, obviamente, en lo que es la actividad política, no se pierda y no se relativice la responsabilidad que tiene el exsubsecretario, porque es de marca mayor”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Luego, fue requerido sobre si existe inconsistencia en la declaración del Presidente Gabriel Boric que le entregó al Ministerio Público con lo que él había señalado anteriormente.

“En esa materia yo voy a poner mi confianza en el Presidente, en la gestión que está haciendo. Insisto, no quiero ser partícipe de una observación, que más le veo un afán de englobar en el conjunto del gobierno y en la figura del Presidente una responsabilidad que le recae estrictamente al exsubsecretario”, contestó.

En la misma línea, la timonel del FA, Constanza Martínez, también respaldó a Boric y su manejo del caso. “Creo que es consistente con lo que se ha planteado con anterioridad y por lo tanto estamos a la espera de que avance la investigación en un caso tan grave como este”, respondió.