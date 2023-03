Gobierno apunta a la aparición de Piñera tras rechazo a la reforma tributaria: “Aparece justo en ese momento para impedir que Chile avance”

Un duro golpe para el gobierno se produjo este miércoles luego de que la Cámara de Diputados rechazará la idea de legislar la reforma tributaria. Al respecto, se refirió la ministra del Interior, Carolina Tohá y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quienes apuntaron a la aparición del expresidente Sebastián Piñera en el fracaso del proyecto.

La titular de Interior, dijo en conversación con Meganoticias que “El Presidente Piñera hace dos días apareció, ¿Por qué ahora después de un año de no aparecer?, aparece justo en ese momento para impedir que Chile avance en una reforma, pero no podemos caer ahora en esa guerrilla”.

Tohá fue consultada por si hubo errores del Ejecutivo en la discusión del proyecto, ante lo cual aclaró que “los votos del oficialismo ayer estuvieron todos, sin excepción” y añadió que lo que “hicimos durante todo este tiempo del punto de vista de conquistar esos votos fue lo que es necesario hacer, dialogar con todos los actores. Aquí se hizo algo que nunca en una reforma tributaria se había hecho que fue un proceso de diálogo ciudadano en todas las regiones, un proceso de escucha”.

Siguiendo esa línea, enfatizó en que lo ocurrido ayer “no es un problema para el gobierno, o solamente para el gobierno, es un problema para la convivencia del país”.

Mientras que criticó duramente el rechazo. “Fue vergonzoso, lo de ayer es gravísimo, es impresentable, el nivel de orden que tuvo los sectores de oposición, algunos que se dicen de centro, sectores que se decían de izquierda, pero que ahora optaron por el populismo”.

Sin embargo, recalcó que “tenemos que encontrar la manera de que estas diferencias no paralicen el andar del país ni paralice la evolución económica positiva que hemos ido teniendo en la última etapa”.

Tohá abordó los caminos que puede seguir el Ejecutivo para reponer el proyecto. “No vamos a descartar ninguna de las herramientas que nos permite la Constitución. Una es esperar un año para reponer la discusión, otra es intentar en el Senado un acuerdo que tendría que ser un acuerdo amplísimo, de 2/3 para recuperar la discusión”.

Por su parte, la vocera de gobierno sostuvo en diálogo con CHV que “la decisión política no tenía que ver con si les gustaba o no les gustaba la reforma, sino que de cercenar la posibilidad de discutir sobre esto. Y el factor yo creo, y esto es un juicio que hay que analizar con mayor profundidad, pero la irrupción del expresidente Sebastián Piñera para alinear a la derecha en el rechazo a aumentarle los impuestos a las personas que más tienen yo creo que también fue decisivo”.

Asimismo, criticó que “es evidente que hay algunos que privilegian ver derrotado al gobierno o hacer fracasar al gobierno en sus políticas públicas, en su programa, en sus reformas, antes que poder aumentarle los recursos a las pensiones de la gente”.

Por último, la secretaria de Estado enfatizó en que “no puede ser que un gallito político, una animadversión, se traduzca en hipotecar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas, ahí está el centro de la discusión. Es algo que lamentamos profundamente desde el gobierno, pero no solo porque sea un golpe o no para el Ejecutivo o para el Presidente de la República, tiene que ver con lo que dejamos de hacer producto del rechazo de la idea de legislar”.