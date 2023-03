Indignación en La Moneda: el negativo balance presidencial ante una derrota inesperada y lapidaria

hace 34 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

2702/2023 PRESIDENTE GABRIEL BORIC, CONVERSA CON LA PRENSA EN PALACIO DE LA MONEDA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El Presidente acusó el golpe más duro que ha recibido por parte del Congreso en su primer año de administración. En La Moneda reconocen que el rechazo a una de las reformas emblemas del gobierno deja en entredicho el financiamiento clave para cumplir con el programa. Al cierre de esta edición, el Mandatario tenía previsto dirigirse al país y aún no estaba claro si buscará o no una insistencia en el Senado, donde no tiene mayorías.