Tohá escala tensión con PC por operativo en Villa Francia y apunta a que “se manipula una historia ligada a los DD.HH.” para un delito

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió nuevamente a las críticas que han emanado personeros del Partido Comunista (PC) por el operativo que llevó a cabo el OS9 de Carabineros el sábado en Villa Francia. El hecho se produjo el mismo día en que se conmemoraban tres años del deceso de Luisa Toledo, madre de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, que fueron asesinados en ese sector de Estación Central, durante la dictadura.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, pidió “transparencia” sobre el procedimiento policial, mientras que la diputada Carmen Hertz ofició a la ministra para que explique los detalles y objetivos de los allanamientos.

En CNN Radio, la jefa de gabinete se refirió a las exigencias del PC y dijo que, a su parecer, “estas posturas que ha tomado el PC, uno las puede entender como parte de una historia donde hay un vínculo con Villa Francia, del cual yo tampoco me siento ajena, pero a mí lo que me sucede es todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para acometer actos violentos en democracia”.

“Eso es lo que me parece a mí inaceptable”, sostuvo.

Ministra del Interior, Carolina Tohá y el presidente del PC, Lautaro Carmona.

En ese sentido, manifestó que ha visto desde la colectividad “una sombra de duda sobre los procedimientos de la justicia y policiales en esta materia, y eso me parece grave, porque, por cierto, que en democracia se pueden levantar dudas, pero hay que poner antecedentes arriba de la mesa. Aquí no hemos escuchado hasta el momento ninguno”, afirmó.

Al ser consultada respecto a si el PC es un partido confiable para mantener en el gobierno, la ministra aseguró que valora “mucho” que la colectividad tiene la capacidad de tomar posturas, “incluso cuando uno no las comparte, o uno es totalmente crítica. De una manera definida se hacen cargo de las cosas que hacen”, aseveró.

“Entonces yo no diría que es un partido que por estos hechos no sea confiable. Yo creo que es un partido que ha tomado una línea política complicada, pero la ha tomado conscientemente. No es que va y dice una cosa y después se desdice, o dice esto fue una conducta individual. No, se hacen cargo de las cosas que hacen, y eso tiene un valor también”, sostuvo.