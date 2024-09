Tohá por exigencia de salida de todo el equipo de Interior: “No perdemos el tiempo en peleas en contra de la UDI”

La vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, abordó la exigencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI) sobre la salida de todo el equipo del Ministerio de Interior, ante ello señaló que “no perdemos el tiempo en peleas contra la UDI”.

Esto en el marco de las críticas que recibió la jefa de Interior, y por estos días vicepresidenta, debido a sus declaraciones respecto a los 37 homicidios que ocurrieron en la semana de Fiestas Patrias, en donde afirmó que “como número, como cantidad, es similar a los homicidios que hay los fines de semana. No se distancia mucho de un fin de semana”.

Tras ello, figuras políticas de oposición reprocharon sus dichos, y desde la UDI exigieron la salida de todo el equipo de Interior.

Al respecto, Tohá aseveró que “nosotros aquí en el Ministerio del Interior y en el gobierno trabajamos todos los días contra los homicidios, trabajamos contra la delincuencia, trabajamos contra la inseguridad”.

“No estamos trabajando contra la UDI y no perdemos el tiempo en peleas contra la UDI, nos dedicamos a lo que nos parece importante que es lo que los chilenos nos piden”, agregó.

Dentro de ello, la vicepresidenta aclaró que “Se entendió esto como una normalización, yo quiero decir claramente que hay que esforzarnos más para ser aún más categórica, porque jamás vamos a aceptar como una normalización homicidios y pérdidas de vida, jamás”.

Añadiendo que “si a pesar de haber sido tan explícita en dar, digamos, menciones y expresiones específicas para evitar esa interpretación, no se logró, claramente hay que hacerlo mejor”.

“Porque si se interpretó de esa manera, es que no se logró el objetivo de ser muy nítida, de decir que las personas fallecidas son personas, no son números. Son una prioridad, que este es un tema importante y que nos preocupa. Todo eso se dijo, pero no fue suficiente”, expresó Tohá.