Traspié de Tohá obliga al gobierno a dar explicaciones y UDI exige la salida de todo el equipo de Interior

Al finalizar la semana de celebración de Fiestas Patrias, el balance de homicidios que informó Interior durante la mañana de este lunes cerró en 37 personas. Más allá de la cifra, que corresponde a seis asesinatos más que en 2018 -el último festivo “XL”-, la controversia partió cuando en el balance preliminar recién se contaban 25 fallecidos.

La jefa de Interior, y por estos días, vicepresidenta, Carolina Tohá, afirmó que “como número, como cantidad, es similar a los homicidios que hay los fines de semana. No se distancia mucho de un fin de semana”.

De inmediato, las críticas opositoras no se hicieron esperar contra la ministra a quien acusaron de “bajarle el perfil” a la situación en medio de la crisis de seguridad que vive el país.

A través de su cuenta de X, la propia titular de la cartera intentó aquietar las aguas. “Desde el Ministerio del Interior la prioridad hoy es capturar a los culpables de estos homicidios y que la justicia no los deje impunes. Si hubo malos entendidos, que quede claro: cada homicidio es irreparable e inadmisible”, escribió en la red social.

La polémica obligó a la vocera Camila Vallejo a abordar el tema en la tradicional vocería de inicio de semana. La titular de la Segegob puntualizó que “no normalizamos ni vamos a normalizar jamás los homicidios. Cada homicidio es grave y tiene que ser atendido”.

Vallejo precisó que “distinto es el análisis de datos comparativos, los resultados, las estadísticas para hacer análisis de la efectividad de las políticas públicas que hay que mejorar, pero nuestro país no se acostumbra ni se va a acostumbrar al crimen organizado, a los homicidios o los delitos en general”.

Aunque el tema no fue abordado en el comité político ampliado, desde el propio oficialismo se señaló el “error no forzado” de la jefa del gabinete. “El término no fue la mejor expresión (…). Hay que horrorizarse e indignarse”, dijo el senador José Miguel Insulza (PS) en diálogo con Radio Pauta.

No es la primera vez que Tohá se ve envuelta en una controversia por sus dichos. A fines del año pasado, la secretaria de Estado debió disculparse con la concejala de Renca, Camila Avilés (Demócratas) luego de responderle “que show más patético, hue...”, mientras la autoridad comunal la emplazaba -en un video en vivo de Instagram- por la seguridad en la comuna.

También recibió las críticas de la oposición cuando reveló que se pagó un rescate en el secuestro del empresario de la Región de O’Higgins, Rudy Basualdo. “Un descriterio y una irresponsabilidad gigantesca”, plantearon en ese entonces distintos parlamentarios.

Y a inicios de este año, cuando se reveló que distintos ministros acudieron a la casa del lobbista Pablo Zalaquett, Tohá insistió en que su cita con empresarios no calificó para reportarla en la plataforma de la Ley del Lobby como sí debieron hacerlo otros ministros por orden del Presidente Gabriel Boric.

Arremetida de Matthei y Kast

Las explicaciones de la jefa de Interior y la aclaratoria de la vocera no aplacaron los reproches opositores. La alcaldesa de Providencia y abanderada presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, comentó el episodio y calificó el plan “Calles sin Violencia” como un “hazmerreír”.

“Para mí, lo importante no es si se equivocó o no se equivocó en esta declaración. Para mí, lo grave es la cantidad de muertos que estamos teniendo, la cantidad de armamento que hay en las calles, la cantidad de crimen organizado, la cantidad de gente que sigue entrando por las fronteras sin ningún tipo de cuidado”, espetó.

Y agregó: “Tenemos a carabineros exhaustos, con poca tecnología en las calles, ningún plan un poco más inteligente de cómo enfrentar la delincuencia. Lo que uno no entiende es qué es lo que están haciendo realmente las autoridades. Es brutal lo que está sucediendo en Chile y no lo podemos aceptar”.

En el partido de Matthei, la UDI, fueron más allá exigiendo la salida de todo el equipo de Interior.

“A esta altura uno se pregunta qué más tiene que pasar para que el gobierno remueva a todo el equipo en materia de seguridad. Cuando hablamos de todo el equipo, nos referimos a un subsecretario de Prevención del Delito que no es capaz de prevenir ningún delito, y a una ministra y un subsecretario como la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve que a esta altura están en precampaña electoral y han dejado de lado sus principales funciones”, dijo el secretario general de la tienda, Juan Antonio Coloma.

En todo caso, no es primera vez que la UDI pide la salida del equipo de Interior, ya lo habían hecho en julio pasado cuando aumentaron los homicidios en la Región Metropolitana.

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, también emplazó al gobierno a través de un video.

“El gobierno prometió un 18 seguro y tuvimos un 18 sangriento. La mayor cifra de homicidios en Fiestas Patrias de la historia reciente y una trágica cifra de muertos en accidentes de tránsito que superó todos los récords (...). No son solo números, como dice la ministra Tohá ni cosas habituales. Son hechos graves que requieren de un gobierno con carácter y decisión para combatir la delincuencia y el crimen organizado”.