Tohá recibe críticas de la oposición por revelar pago por rescate de empresario secuestrado

“Sí se pagó un rescate. Fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos, porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada”.

Con estas palabras la ministra del Interior, Carolina Tohá, detalló esta mañana el rescate del empresario Rudy Basualdo (50), quien fue secuestrado en medio de un asalto perpetrado por un grupo de sujetos en su lugar de trabajo, en Rancagua, Región de O’Higgins, la tarde del miércoles.

Lo revelado por la jefa de gabinete se dio a contrapelo de lo comunicado por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien horas antes explicó que no podía referirse a la negociación ni al pago que se efectuó porque “dañaría la investigación en curso”.

En ese contexto, la declaración de la secretaria de Estado, dando a conocer el pago para la liberación de Basualdo, generó una serie de críticas desde la oposición. “Tohá le dice a los delincuentes del mundo: ‘vengan a Chile a secuestrar, aquí les pagamos’. Increíble estando a cargo de la seguridad del país. Ejerza su rol y expulse a quienes solo vienen a delinquir. Hay más de 20.000 órdenes de expulsión descansando en su escritorio”, dijo el diputado de Evópoli Jorge Guzmán.

Desde el mismo partido, el senador Luciano Cruz-Coke tildó de “gravísimo” lo señalado por Tohá. “Sorprende su falta de tacto y capacidad de comprender el alcance de sus palabras”, dijo a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Desde la UDI, en tanto, el diputado Felipe Donoso señaló que la secretaria de Estado “comete el peor error que puede cometer un ministro del Interior: anunciar públicamente que se pagó un rescate para obtener la liberación del empresario de Rancagua”.

“Eso no puede ser, porque la industria del secuestro tenemos que terminarla de raíz. Esa industria no puede existir en Chile, debe recibir las peores condenas. Debemos fortalecer la inteligencia para perseguirlos, encontrarlos y encarcelarlos en donde se encuentren, jamás ofrecerles dinero para poder rescatar a una persona”, agregó Donoso.

Por su parte, el integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara y militante del Partido Republicano, Cristian Araya, sostuvo que “entregar detalles de la operación de rescate y de la investigación, de la forma que lo hizo, es un error, porque transmite un mensaje que no contribuye a enfrentar una situación que lamentablemente no es aislada”. En cambio, sugirió, Tohá “debió abordar el asunto con una firmeza absoluta y priorizar, antes de cualquier cosa, el éxito de la operación y un mensaje disuasivo hacia las mafias”.

Desde la misma comisión, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) sostuvo que “el que la ministra haya revelado eso, no me parece que sean detalles de una situación gravísima como esta, el punto es que hoy día el país tiene una crisis de seguridad que lamentablemente el gobierno no ha podido enfrentar”.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, también cuestionó lo dicho por la titular del Interior. “Anoten esta fecha y hora: a las 3:05 de la madrugada del 10/11/23 es cuando Chile se fue al carajo. Cuando un país normaliza el secuestro y el pago de rescates. Cuando la tragedia se confunde con la rutina. Cuando el Gobierno no es más que el animador de un reality terrorífico”, escribió en su cuenta de X.