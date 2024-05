Tohá aborda roces en el oficialismo tras apoyo del PC a Jadue: “La política es la capacidad de navegar en las tensiones sin perder el norte”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó esta tarde las declaraciones cruzadas entre el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, y el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, por el apoyo presentado desde la tienda oficialista al alcalde de Recoleta previo a su formalización por presuntos casos de corrupción.

La tensión se generó luego de que Carmona, acompañado por parte de su equipo más cercano y el asesor de la Subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos, encabezaran una comitiva de militantes del PC que llegó el miércoles al Centro de Justicia a mostrar su apoyo público al jefe comunal.

En este marco, el subsecretario Monsalve acusó que “para que haya democracia la justicia tiene que ser autónoma, y la política tiene que ayudar a que la justicia sea autónoma. La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”.

Consultado por estas palabras, el timonel comunista, Lautaro Carmona, indicó a radio ADN que “no la asumo como una formulación que involucre al Partido Comunista. El Partido Comunista no hace política de barra. Yo personalmente no pertenezco a ninguna barra. Tengo opciones deportivas, del mundo de la cultura, del arte, del festival, etc., pero jamás he sido parte de ningún fan club, ni menos barrista”, respondió.

Agregó que “es una descalificación un poquito gratuita que no me parece que corresponda a una autoridad de gobierno porque entra a tallar en un tema que tiene complejidad”.

Y este jueves, en el Congreso la ministra Tohá fue consultada por la prensa por esta tensión que generó el tema en los partidos del oficialismo a solo días de la Cuenta Pública que realizará el Presidente Gabriel Boric este sábado ante el Congreso.

Ante esto, la jefa de gabinete sostuvo que “la política y el arte de gobernar es la capacidad de navegar en los entredichos y las tensiones sin perder el norte”.

Agregó que tales tensiones hay que “enfrentarlas y manejarlas de manera tal que no lleguen a dimensiones que vuelvan inmanejable el día a día, pero que tampoco hagan perder de vista los objetivos que se tienen, los propósitos de largo plazo, la visión de país. En ese esfuerzo estamos en el gobierno todo el tiempo”, destacó.