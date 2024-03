Tohá reitera la urgencia de que el oficialismo zanje un acuerdo municipal

Una vez más el gobierno explicitó su preocupación por el proceso elecciones municipales y por los avances de la negociación al interior del oficialismo.

Quien se refirió al tema fue, nuevamente, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en el marco de un nuevo comité político ampliado en La Moneda, cita en la que también participaron el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde; y los presidentes de partido Lautaro Carmona (PC), Jaime Quintana (PPD), Flavia Torrealba (FRVS) y Marco Velarde (Comunes). En el encuentro también estuvo el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona.

Ante este escenario, la jefa del gabinete, según los presentes, instaló dos puntos sobre la mesa. El primero, el que más llamó la atención de los timoneles, fue un recordatorio respecto de que los plazos para terminar la negociación están encima, un diagnóstico que comparten los 10 partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana.

En el calendario electoral, a las colectividades le quedan solo 22 días -10 de abril- para la inscripción de los pactos y candidaturas de cara a las primarias. Sin embargo, salvo las 55 comunas en donde solo se constataron las pretensiones de un único partido, hoy el oficialismo no ha registrado mayores avances.

El pasado jueves, las 11 tiendas terminaron de revisar sus intenciones electorales en todas las comunas del país. El tema es que en casi todos los casos hubo más de un partido interesado en una comuna particular.

Por lo mismo, son distintos los criterios de resolución de diferencias que asoman en el oficialismo, como mediciones en base a encuestas o, en último caso, primarias. El diseño tendrá que ser elaborado por los presidentes de partido, luego de que el filtro inicial haya culminado la semana pasada por los secretarios generales y expertos electorales de cada tienda.

Este lunes los timoneles iban a reunirse nuevamente para continuar la negociación, pero no ocurrió debido a prevaleció la idea de asistir al cambio de mando de la Democracia Cristiana. El acuerdo es continuar con las tratativas el próximo viernes en la sede PS de París 873.

Entre los nudos que han paralizado la negociación está la interpretación del criterio de “el que tiene, mantiene”, vale decir, que aquellos alcaldes que tengan la opción de reelegirse puedan hacerlo sin que se levante competencia desde el sector.

El problema es que algunos consideran que esto debería ser por “pinta”, es decir respetando el cupo por partido. Es decir, que si un alcalde, como Carolina Leitao en Peñalolén, ya no puede reelegirse por llegar al límite legal de períodos, su sucesor sea alguien democratacristiano y no de otro partido. Esto choca con la pretensión de otras tiendas que interpretan que el cupo es de cada figura. Bajo esa lógica, autoridades como Tomás Vodanovic (RD) o Irací Hassler (PC) -que no han alcanzado el límite legal de períodos- tendrían la preferencia para competir por la reelección.

Un tema que aún no se ha abordado en la negociación es la situación de las 16 gobernaciones regionales. Se espera que sea planteado durante la jornada de este martes, por los secretarios generales y expertos electorales.

Llamado a la unidad

Previo a la cita de este lunes, la ministra Carolina Tohá ya había marcado su preocupación por la situación electoral del oficialismo en el marco de un comité político ampliado.

Fue en la sesión del 19 de febrero, cuando la jefa del gabinete les consultó a los presidentes de partidos oficialistas presentes sobre la situación en la que se encontraban las conversaciones por las municipales y los instó a llegar acuerdos de cara a los próximos comicios.

La misma idea fue reforzada públicamente por la vocera del Ejecutivo, la ministra Camila Vallejo (PC), quien, una semana después que Tohá (26 de febrero), mencionó en su habitual conferencia que “todo avance sustantivo en nuestro país requiere de unidad, requiere de acuerdos transversales, y uno esperaría evidentemente que desde el oficialismo -independientemente del contexto electoral- se mantenga esta capacidad de trabajo colectivo, de unidad, porque, si no, las cosas no avanzan”.

Las palabras de la secretaria de Estado fueron tras ser consultada por las críticas de dirigentes del Partido Socialista en contra de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), cuyo caso se ha convertido en una discusión emblemática dentro del sector.

Este diseño enfocado en la unidad fue nuevamente transparentado por el gobierno durante este lunes, por medio de la ministra del Interior. En este caso, Carolina Tohá fortificó la idea de que es necesaria una lista de unidad a nivel de alcaldes dentro del oficialismo y la DC.