Tohá responde a dichos de Latorre sobre gobierno de Bachelet y dice que está “sentado en el Senado” por reforma electoral de exmandataria

En una entrevista con La Tercera, el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, dijo que en el gobierno del Presidente Gabriel Boric no ha habido ninguna renuncia al programa, a diferencia de lo que ocurrió durante el segundo mandato de Bachelet: “Acá no hay ninguna renuncia como ocurrió con el gobierno de la Presidenta Bachelet, estamos en otro contexto. Del “realismo sin renuncia” se ha hablado mucho, y yo no aplicaría esa misma categoría. Acá hay un compromiso de avanzar lo más que se pueda en la hoja de ruta y con las fuerzas que se tienen.”.

Los dichos encontraron inmediatas reacciones. Senadores del PPD y del PS criticaron las palabras y señalaron que “perjudican al gobierno”.

Y hoy, la ministra del Interior, Carolina Tohá, en conversación con Mesa Central, también se refirió a estos comentarios y señaló que el timonel de RD fue electo senador debido al cambio al binominal, lo que ocurrió en el segundo gobierno de la exmandataria.

“El Presidente siempre ha dicho que tenemos que aprender a gobernar y ver el futuro sabiendo que somos parte de una historia larga, donde nos paramos sobre hombros de gigantes, que hicieron en su tiempo pasos muy relevantes. Entre esos pasos que el senador Latorre esté sentado en el Senado, cosa que se logró en el segundo gobierno de Bachelet por el cambio en el sistema electoral”, dijo.

Además, señaló: “Las dificultades con las que gobernamos hoy en día están arriba de la mesa, son evidentes y no muy distintas de periodos anteriores”.

Por ello, planteó que “ahí es donde uno aprende a que no debe perder el norte y ser categórico en lo que busca, pero a la vez pragmático en las condiciones con las que se gobierna. No tiene que ver con renunciar, sino con avanzar”.

“Este es un gobierno que llegó al poder con una historia de poner muy en cuestión lo que el sistema político había hecho a lo largo del tiempo y que en el ejercicio ha ido mutando profundamente esa manera de mirar”, agregó la secretaria de Estado.

Finalmente, la ministra Tohá concluyó que el gobierno “ha ido entendiendo que más que poner en un telón de juicio y descalificar ese esfuerzo, trata de entender las claves de lo que le toca hoy y que los desafíos de hoy son otros”.