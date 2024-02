Gobierno defiende fórmula de 3 y 3 en reforma de pensiones e insiste en llamado a oposición a construir acuerdos

La ministra del Interior Carolina Tohá, se refirió a la reforma previsional que impulsa la “fórmula 3 y 3″, en medio de una semana en la que la ministra Secretaria General de Gobierno Camila Vallejo (PC) llamó a reponer el proyecto “en honor” a la voluntad de acuerdos de Sebastián Piñera.

“La fórmula del 3 y 3 fue una fórmula que propuso en su entonces Sebastián Piñera, pero que la actual oposición rechazó y, por lo tanto, yo creo que en honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del Presidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del 3 y 3 en el Senado en el marco de la discusión de la reforma de pensiones”, señaló Vallejo el miércoles.

Sin embargo, las palabras de la ministra vocera del Ejecutivo recibieron críticas por parte de la oposición. Esta mañana la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, quien además se desempeñó como ministra de Transporte en la segunda administración de Piñera, calificó de “impresentable lo que hizo la ministra Vallejo”.

“Ella sabe perfectamente que ese 3-3 se presentó cuando no había pensión garantizada universal. No había un componente solidario con financiamiento central que ha sido tremendamente valorado por las personas”, aseguró, en alusión a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Frente a este escenario, la ministra Tohá quiso evitar la escalada de conflicto, recordando que en la Cámara de Diputados se aprobó gran parte de los contenidos de esa reforma.

“Más del 70% de los contenidos fueron aprobados, pero el 30 que falta es fundamental, sin él la reforma no es viable. Entonces ahí tenemos un gran desafío en el Senado que es construir más acuerdos que los que logramos en la Cámara y hemos demostrado que se puede”, dijo.

Tohá recalcó que hoy “la exigencia de la ciudadanía es que se note una voluntad de todos de construir acuerdos”.

“Es el momento ahora y es una oportunidad y un deber moral de todos quienes tenemos la oportunidad de contribuir, de preferir el camino de contribuir y no sembrar más discordia y líneas rojas que no nos llevan a ninguna parte”, añadió.

Respecto a la medida que impulsó en su momento el exmandatario, Tohá explicó que “en el gobierno del Presidente Piñera se discutieron distintas fórmulas”.

“Él tuvo una propuesta original, esa propuesta original claramente no tuvo piso, fue probando distintas alternativas y en la que terminó es muy similar a la que se está planteando hoy día. Por qué no ocupamos eso como una oportunidad para construir y avanzar y no como una nueva excusa para paralizarnos, enojarnos y dar un portazo, porque al país, los portazos no le sirven”, planteó.

Vallejo: “Como dato histórico nomás, citamos una fórmula conocida”

Por su parte, la ministra Vallejo, aludió las críticas a sus dichos en alusión y Piñera e insistió en el llamado a “honrar la voluntad de acuerdo del expresidente”.

“Algo que hemos destacado como legado, que independiente de las diferencias es posible llegar a entendimiento si es que todos tomamos esa decisión de tener voluntad de acuerdo y salirnos de las trincheras. Por eso, como dato histórico nomás, citamos una fórmula que es por todos conocida, que tuvo que ver con el 3-3 de la última reforma previsional. Pero el tema central es la voluntad de acuerdo, honremos esa voluntad de acuerdo, que todos la tenemos, el gobierno la ha tenido, el gobierno ha cedido, no dos, tres, cuatro oportunidades a su propuesta original”, afirmó.

“Entonces la pregunta es si la capacidad de autocrítica que ha expresado el Presidente Gabriel Boric, si la voluntad de salir de las posiciones originales del Presidente Gabriel Boric, si la voluntad de acuerdos que ha tenido el Presidente Gabriel Boric y también el expresidente Sebastián Piñera, la va a tener o no la actual oposición, en materia previsional y en otras materias”, planteó la ministra Vallejo.