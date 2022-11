Tras cita con Tohá: DC dice que discusión por acuerdo de seguridad debe ser sin “temas vetados” y apunta a “cambios” a Ley Antiterrorista

Hasta el Palacio de La Moneda llegó esta mañana la directiva de la Democracia Cristiana (DC), liderada por el diputado Alberto Undurraga. ¿El motivo? Sostener un encuentro con la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá por el acuerdo nacional de seguridad.

Tras la cita, que fue convocada a las 8.30 y duró poco más de una hora, el timonel falangista confirmó que la colectividad participaría de la mesa de trabajo, pero sobre la base de que no exista veto a ningún tema.

Además, bajo ese contexto, afirmó que pedirán abordar la Ley Antiterrorista durante la discusión, y eventuales modificaciones que puedan hacerle.

“Nosotros vamos a participar en la mesa de trabajo para construir un acuerdo sobre seguridad pública, sobre la base que no hay ningún tema que sea vetado. Y, en esa línea, parte de los temas que sin duda tienen que conversarse, y que vamos a plantear, tienen que ver con la Ley Antiterrorista y modificaciones que se puedan a hacer a ella”, expresó Undurraga.

A juicio del legislador, “los gobiernos tienen que usar todas las herramientas que tienen a disposición y, en ese sentido, la Ley Antiterrorista es una de ella, y en aquellos casos que efectivamente califiquen como actos terroristas debiera ser utilizada”.

“El gobierno ha tenido una posición distinta en algunos casos, la verdad que no lo compartimos, pero eso no es obstáculo para que nosotros no vengamos para acá, nos sentemos a conversar y podamos acordar, en los distintos planos para mejorar la seguridad publica, modificaciones legales o proyectos de ley que tengan después urgencia en el Parlamento ”, complementó.

“La Ley Antiterrorista no puede ser una condición para el ingreso a la mesa de trabajo”

En la ocasión, Undurraga se refirió a las exigencias de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el Partido Republicano para participar del acuerdo nacional en seguridad convocado por el Ejecutivo.

Desde las colectividades de derecha exigieron -a cambio de su participación- que La Moneda ingrese urgencias en proyectos que consideran claves en materias de seguridad, y también que se comprometan mejoras a la Ley Antiterrorista.

El presidente de la DC se distanció de esa postura y aseguró que si bien la Ley Antiterrorista debería aplicarse, no tiene que ser un condicionante para ser parte del debate.

“Creemos que todas las fuerzas políticas tienen que sentarse a conversar e intentar lograr un acuerdo en materia de seguridad pública”, manifestó.

Y si bien reconoció que “por supuesto que hay diferencias que cada uno de nosotros plantea”, aquello “no puede ser condicionante para el ingreso”.

“Tenemos la convicción de que la Ley Antiterrorista es una herramienta que tiene que utilizarse, y si hay que hacer modificaciones habrá que hacerlas, pero no puede ser una condición para el ingreso a la mesa de trabajo. Nosotros vamos a participar a partir del lunes en esta mesa de trabajo”, aseguró el diputado DC.