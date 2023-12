Tras cita en La Moneda: senadores presionan para que gobierno se haga parte de solución a crisis de las isapres

Este miércoles, los senadores de la Comisión de Salud se reunieron con autoridades de gobierno en el Palacio de La Moneda donde abordaron la crisis que viven las isapres y abogaron para que desde el Ejecutivo se presente una solución que no afecte a los pacientes en el corto plazo.

En el encuentro estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de la Segpres, Álvaro Elizalde y de Salud, Ximena Aguilera, más los senadores que integran la comisión del área, donde se planteó el sentido de urgencia que reviste la crisis de las isapres y que, también podría golpear al sector público.

El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión de Salud, indicó que deben darse al menos tres planteamientos para resolver la crisis, entre los que mencionó, en primer lugar, un acuerdo político “de gran alcance” que contemple medidas financieras y un paquete de reformas que contemple el fin de la selección de riesgo que utilizan las aseguradoras privadas; así como una reforma al cambio de subsidio de discapacidad laboral, en segundo lugar, y, por último, una nueva gobernanza de la Superintendencia de Salud y del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

“Al respecto no hemos tenido el mismo sentido de urgencia respecto a lo que creemos debe ser de aquí a la próxima semana, que empezamos a votar la ley corta, puedan hacerse anuncios que permitan construir una mayoría suficiente”, planteó el senador Castro, quien añadió que “la Comisión de Salud del Senado no va a cejar en esfuerzos de lograr resolver esta crisis, pero queremos que el gobierno acompañe y sea proactivo en tener ese mismo sentido de urgencia porque esto no es una escaramuza de crisis, es una crisis real que puede desencadenarse en las próximas semanas”.

En ese sentido, el senador Castro planteó que durante el encuentro se solicitó claridad al Ejecutivo y “por lo mismo, nosotros urgimos a que el gobierno tome una decisión, un camino. ¿Quiere hacer una reforma de la salud a partir de la oportunidad de esta crisis o simplemente van a ser algunas medidas puntuales? Como el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) que se va a enviar la próxima semana, muy bien, el proyecto de reajuste, o la rebaja de la prima GES, pero sin ver el problema estructural que es que el modelo de negocio de las isapres está en la obsolescencia”,

“Nuestra percepción es que se necesita aún un esfuerzo mayor del gobierno para alcanzar, ojalá, lo más pronto posible acuerdos necesarios que el país demanda”, planteó el legislador, quien añadió que la reforma de salud debe contener cambios sustanciales.

“Acá hay que hacer cambios sustantivos, y en ese sentido, los que sean mejoras para que no toquen a los usuarios de las isapres, para que estas se mantengan, no para que colapsen, nadie anda buscando criminalizar o matar a las isapres, porque ningún actor sobra, todos los sectores, públicos y privados, tienen que entenderse. La columna vertebral es pública, los seguros privados deben existir, pero deben tener reglas que den certezas y hoy la principal duda es que certidumbre le damos a todos los sectores de que en el mundo de la salud es posible hacer las cosas correctamente, sin que esté al medio el usuario pagandola cuenta de todos, en ese sentido, seguimos con disposición, pero este ha sido un acercamiento que aún le falta tiempo y espacio que dependerá del gobierno para tener éxito en los días que viene”, afirmó.

Respecto a anuncios o compromisos concretos adquiridos por parte del gobierno, el senador socialista aseguró que “ellos han quedado de estudiar, nos han comunicado que el ICSA va en el proyecto del día lunes, del reajuste, todavía el guarismo, el número no está definido cuál va a ser. Hay ánimo, pero el sentido de urgencia nosotros pedimos que sea mayor aún porque esto es una crisis de gran envergadura, que no es un amago, es una realidad que puede ocurrir y por lo tanto, son las personas, los pacientes, los que están al medio y no deben pagar una crisis en el sector”.

En la misma línea, el senador Francisco Chahuán (RN) afirmó que se le planteó al gobierno la necesidad de resolver las implicancias de los fallos judiciales, como el de la prima GES y además, aseguró que Chile Vamos se va a pronunciar al respecto el próximo domingo.

“Hemos planteado es que el gobierno tenga sentido de urgencia, primero para resolver en las condiciones para cumplir los fallos de los tribunales de justicia y por lo tanto, el cumplimiento del fallo GES es fundamental que se haga como una ley miscelánea de reajuste al sector público, hemos discutido respecto a los alcances de esa ley, como por ejemplo, poder adelantar el ICSA que permita darle sostenibilidad financiera al sistema, poniendo por delante a los pacientes, porque lo que no puede ocurrir, que los que terminen pagando la cuenta sean los pacientes que van a ir a sacar un bono o pedir un reembolso y eso no va a estar disponible o se van a quebrar los convenios que tienen las clínicas con algunas isapres”, afirmó el senador por la Región de Valparaíso.

En ese sentido, aseguró que otro elemento clave para resolver la crisis, “dice relación con la ley corta de isapres que comienza a votarse el día martes en el Senado y por tanto, acá hay algunas materias que requieren iniciativa exclusiva del Ejecutivo”.

Por lo tanto, afirmó que “Chile Vamos se va a pronunciar el día domingo. Hemos urgido a que tengamos más avanzados los titulares y la voluntad de avanzar en un acuerdo, pero nosotros siempre hemos dicho que vamos a poner por delante a los pacientes (...)”.

“La Comisión de Salud hizo su trabajo a través de la comisión técnica, luego a través de la comisión de expertos y luego a través del comité para la reforma que estuvo liderada por ex ministros de Salud de los distintos gobiernos democráticos desde el año 90 en adelante, donde hay claridad respecto a cuáles debieran ser los pilares de esa reforma a la salud”, recordó la autoridad.

En tanto, el senador UDI Sergio Gahona, también adelantó que durante el fin de semana se presentará ante la bancada de diputados y senadores gremialistas las alternativas planteadas durante la reunión.

“La voluntad es, efectivamente, resolver los problemas y en ese sentido tenemos primero la situación del fallo GES o de la caída de los precios GES, además tenemos una ley corta que también disminuye los ingresos del sistema asegurador, y por supuesto, la reforma. Es evidente que si esto no se aborda rápidamente efectivamente se puede producir una quiebra de las isapres que es lo que podríamos estar viendo las próximas semanas”, sostuvo.

“Lo más importante es poder discutir con calma, con tranquilidad, pero con urgencia. Yo vi voluntad del gobierno a avanzar en esto y nosotros como coalición hemos estado trabajando”, dijo el senador Gahona.