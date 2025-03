Tras dichos de Undurraga: PPD insiste en realizar primaria amplia que incluya desde la DC al PC

El secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro Kemp, insistió en que el progresismo debe someterse a primarias, como repuesta a lo planteado por el presidente y abanderado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, quien se ha negado a esa alternativa.

El timonel de los democratacristianos reafirmó en entrevista con La Tercera que el progresismo debe definir a su candidato presidencial a través de dos primarias y que una de ellas que agrupe a la DC y al Socialismo Democrático. Undurraga, quien se resiste a participar en una primaria con el Partido Comunista, respaldó su planteamiento afirmando que “hay antecedentes electorales que dan cuenta de que esto también es una buena estrategia”.

“Con la misma claridad: cuando un gobierno está entre el 25 y 30%, apostar a la continuidad es perder. Punto”, remató en abanderado presidencial de la DC.

El presidente de la DC Alberto Undurraga.

Al respecto, el dirigente del PPD -cuya abanderada presidencial es la exministra del Interior Carolina Tohá- aseveró: “Defender la idea de dos primarias desde la desesperación me parece que es un error”.

“Uno debiese evaluar en su justa medida aquellas cosas que el gobierno ha avanzado, sobre todo en materia de 40 horas, reforma de pensiones, ley de papitos corazón, pago de la deuda histórica, las más de 63 leyes en materia de seguridad que sin duda profundizan y generan una estructura necesaria para el combate a la delincuencia y la sensación de seguridad”, argumentó.

“Claro que nos falta, sin duda -añadió- Pero suponer que eso solamente es la continuidad de un gobierno en Carolina Tohá, me parece que es desconocer la trayectoria, la historia, el liderazgo y las condiciones y capacidades que Carolina Tohá tiene para asumir el desafío presidencial”.

La precandidata presidencial del PPD Carolina Tohá.

Junto con ello, Toro llamó a Undurraga a “concurrir en una primaria del progresismo lo más amplia posible, porque lo que se requiere es la unidad de todas las fuerzas progresistas y transformadoras, y no la división. Desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, uno necesita la unidad para impedir el avance de la ultraderecha y para impedir la regresión en derechos sociales, que tanto nos ha costado asumir”.

“Yo le hago la invitación de que piensen bien la decisión de no concurrir a una primaria amplia, porque eso también tiene que ver con las listas parlamentarias. Y me gustaría tener una lista de unidad con todo el progresismo, tanto en materia presidencial como en listas parlamentarias, porque si no, será la propia Democracia Cristiana la que tendrá que dar cuenta a su militancia de las decisiones que toma”, cerró.