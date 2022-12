Tras error en nómina de indultados: RN anuncia que impulsará una acusación constitucional contra ministra de Justicia y la UDI exige su renuncia “inmediata” al cargo

Cerca del mediodía de este viernes el Presidente Gabriel Boric comunicó su decisión de indultar a 10 condenados en el marco del estallido social de octubre de 2019 y al exfrentista Jorge Mateluna, acusado de haber participado en un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel, en 2013.

Sin embargo, minutos después del anuncio se comunicó que había un error en el listado inicial. Es así como trascendió que habrían dos nombres en el listado que no estaban considerados en el indulto del Mandatario. Sin embargo y después de dos horas, desde el gobierno se informó que “por error” se habían excluido a dos personas, por lo cual el número de personas beneficiadas por la medida ascendió a 13.

La decisión del Ejecutivo llevó a Chile Vamos y al Partido Republicano a adoptar la decisión “indeclinable” de restarse de la mesa impulsada por el gobierno para buscar un gran acuerdo en materia de seguridad y que es liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Pero no fue el único anuncio, ya que debido al error en torno al número correcto de indultados, desde RN y la UDI anunciaron medidas focalizadas en la titular de Justicia, Marcela Ríos.

“El Ministerio de Justicia debe responder políticamente por esta decisión. Si bien la potestad de indultar es del Presidente Boric, lo cierto es que esta nefasta decisión se vio agravada por una errática y dudosa conformación en el listado de los indultados. Pues bien, esa tarea corresponde al Ministerio de Justicia, que una vez más expone al Estado de Chile al bochorno de malas decisiones. En ese contexto, como Renovación Nacional hemos tomado la decisión de impulsar una acusación constitucional contra la Ministra de Justicia, Sra. Marcela Ríos”, indicaron desde el partido liderado por Francisco Chahuán mediante un comunicado.

Además, desde RN comunicaron que buscarán impulsar una batería de proyectos relativos a la seguridad ciudadana, como la reforma a la Ley Antiterrorista y el estatuto de protección a las policías.

Mientras que un grupo de parlamentarios de la UDI exigió la renuncia “inmediata” de la secretaria de Estado.

“La ministra de Justicia tiene la obligación de responder con su cargo por el bochorno que acaba de cometer el Gobierno. Incluir por error a dos personas dentro de la nómina de indultos, y luego otorgarles el beneficio simplemente por la equivocación que cometieron, es razón más que suficiente para que dé un paso al costado lo antes posible. Estamos frente a una administración completamente amateur, que ni siquiera es capaz de anunciar de manera correcta una situación tan delicada como el otorgamiento de indultos presidenciales”, indicaron el subjefe de la bancada de diputados gremialistas, Juan Antonio Coloma, junto a sus compañeros Cristián Labbé y Cristhian Moreira.

En ese sentido los legisladores advirtieron que si la titular de Justicia no renuncia a su cargo en las próximas horas “nos obligará a impulsar distintas acciones en contra de ella (...) No vamos a dudar ni un segundo en ejercer todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque estamos hablando de un error de proporciones que no tiene justificación”.

“Esperamos que la ministra de Justicia, por el bien de nuestro país, de un paso al costado durante esta jornada. Sería inaceptable que se mantuviera en el cargo después de este grave desacierto. Finalmente, le terminaron regalando un indulto a dos delincuentes simplemente por un error infantil que cometieron. Las controversias en que se ha visto envuelta llegaron a su límite, y si el Gobierno decide mantenerla en el cargo, tendrán que darse por notificados que evaluaremos distintas acciones en contra de ella”, concluyeron los gremialistas.