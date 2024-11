Tras investigación de Fiscalía: Cordero reitera que abogado de Presidencia rastreó denuncia contra Boric de “acuerdo a los mecanismos”

En medio de una visita a la provincia de Arauco, el subsecretario de Interior, Luis Cordero, reiteró que el rastreo de la denuncia por difusión de imágenes en contra del Presidente Gabriel Boric se realizó de forma regular, declaraciones que da luego de que la Fiscalía de Magallanes abriera una investigación penal por eventual “acceso ilegal” o “indebido” a la causa, ya que no es de acceso público.

Cordero remarcó que la pesquisa realizada por el abogado Miguel Schürmann “se desarrolló de acuerdo a los mecanismos de búsqueda que ellos habitualmente desempeñan en el ejercicio de la profesión”.

En esa línea, recordó lo que comunicó la ministra vocera, Camila Vallejo, quien precisó que se tratan de gestiones “recurrentes”.

Y agregó: “El Presidente de la República tiene mandato a uno de sus abogados para el seguimiento de las causas. El Ejecutivo ha sido claro sobre este punto, que es una gestión que han desarrollado los abogados, ellos fueron los que comunicaron a la Presidencia, no fue una gestión directa de la Presidencia”.

Al ser consultado por los reparos que han realizado en la comunidad jurídica sobre este presunto acceso regular, señaló: “Sobre las discrepancias que puedan existir entre especialistas –esto le quiero decir que no tiene nada que ver con el portal del Poder Judicial– pero sobre las discrepancias técnicas o no que puedan existir entre distintas personas fiscales o exfiscales, con el abogado Schürmann, es un asunto que algunos de ustedes han escuchado y al gobierno no le corresponde pronunciarse, simplemente hacer fe del correcto desempeño de la profesión legal que el abogado Schürmann tiene reconocidamente en este país”.

El subsecretario precisó que no hay que confundir el acceso público de las causas y los métodos internos de los juristas. “Los abogados del Presidente han hecho referencia que el sistema que utilizan es el de consulta a través de la plataforma que utilizan los abogados. El abogado Schürmann disponía del mandato del Presidente de la República y es el que hace seguimiento regular de las causas o de las que se pueden ingresar el Mandatario con su rut. El abogado Schürmann ha explicado en detalle el día de ayer y me parece que no hay que confundir ese mecanismo de consulta con un mecanismo de consulta pública”, explicó.