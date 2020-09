Tras paso de proyecto de infraestructura crítica a comisión mixta, Desbordes dice que el objetivo "es encontrar los votos que faltan, derribando los mitos”

Mario Desbordes, ministro de Defensa.

Cabe recordar que, esta semana, la iniciativa fue rechazada por la Cámara de Diputados pues no alcanzó el quórum requerido, por lo que ahora pasó a comisión mixta. "No es un proyecto para que las fuerzas armadas hagan labor de orden y seguridad", dijo en Hablemos en Off de Radio Duna.