Tras polémica en el Senado: Ossandón defiende derivación de ley de notarios desde comisión de Constitución a la de Gobierno

El senador Manuel José Ossandón (RN) abordó este lunes el conflicto abierto por la tramitación de la ley de notarios y conservadores en la Cámara Alta.

Y es que la semana pasada, los senadores de RN, Manuel José Ossandón y Rafael Prohens, jefe y subjefe de bancada, pidieron derivar la iniciativa -que se tramita en el Congreso desde septiembre de 2018-, a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que preside el mismo Ossandón.

La situación inmediatamente generó un clima de sospechas entre los senadores, esto debido a la manera en que fue hecha ese solicitud. Fue Prohens quien se acercó a la testera y, sin percatarse de que el presidente del Senado tenía su micrófono abierto, le dijo a García y al vicepresidente de la Cámara Alta, Matías Walker (Demócratas) que “el Cote (apodo del senador Ossandón) me lo pidió”. “No puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso Matías. No te vai a arrepentir. Ya poh, Pepe (apodo de José García), no te vai a arrepentir”.

Pese a que algunos senadores estaban molestos por el tema, finalmente la iniciativa fue aprobada y con ello, derivada a la comisión que preside Ossandón. Ese hecho inevitablemente alargará la tramitación de la reforma que está próxima a ser despachada por la Comisión de Constitución.

Ese día, tras la votación, en la misma sala, la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente), acusó la existencia de “intereses de lado y lado” detrás de esta reforma, comentario que fue respaldado por algunos representantes del oficialismo. Esto, a raíz de que en el Senado hay parlamentarios con lazos familiares directos con el gremio de los notarios y de los conservadores.

Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Bajo este marco, el senador Ossandón salió esta jornada a relatar su versión de los hechos. “Esto es una injusticia tremenda y hoy día voy camino a la reunión de comité y voy a dejar la grande en la sala, porque esto es una injusticia que no tiene no tiene nombre”, dijo en Radio Pauta.

En esa línea, agregó que hay personas “malintencionadas” dentro del Senado, que “trataron de sembrar la duda de corrupción, de que nosotros estábamos haciendo algo malo”.

Así las cosas, explicó que esa jornada él se encontraba ocupado, por eso le pidió al subjefe de bancada que solicitara que el proyecto fuera derivado a la comisión de Gobierno para ser revisado, dado que tenía “dos dudas muy importantes”.

“La primera es que los miembros de la Comisión de la Constitución del Senado, no sé por qué y no lo han explicado, eliminaron las inhabilidades de los parientes de los diputados y los senadores. O sea, yo considero que es impresentable que existan inhabilidades para los jueces, para los ministros de corte, para los subsecretarios, para los ministros y para nosotros, los parlamentarios, no tenemos inhabilidades”, aseguró.

En ese sentido, añadió: “Yo lo que estoy poniendo es una inhabilidad” a los parlamentarios.

“Y lo segundo, que hay algo que es mucho más complicado, es que el tema de la justicia electoral. En este proyecto, me parece bien notarios que cumplen 75 años, no es cierto, dejan su cargo, pero en este nuevo proyecto, el gobierno tiene que nombrar a dedo los notarios interinos y por supuesto, estos notarios pueden terminar todos en las juntas electorales”, argumentó.

Así las cosas, el senador fue consultado por el cargo que tiene su hijo, Manuel José Ossandón Lira, quien es abogado de la PUC y hoy trabaja en la unidad de Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

En ese marco, respondió que con esta inhabilidad que él busca reponer en el proyecto, su hijo “jamás podría ser notario”.