Tras secuestro de gendarmes en cárcel de Angol: diputados RN piden “terminar con privilegios” de presos mapuche y anuncian que irán a Contraloría por “infracción legal”

El secuestro de tres gendarmes en la cárcel de Angol, la mañana del domingo 7 de mayo, dejó al descubierto elementos que alertaron a funcionarios carcelarios que ahí se desempeñan. Y es que además de los insumos incautados durante esa jornada -entre los que se encontraba chicha artesanal, celulares y una serie de cuchillos-, los efectivos advirtieron artefactos que escapan a toda norma y que, por lo demás, son bastante poco habituales al interior de un recinto carcelario.

Por ello, los diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado y Andrés Longton insistieron en sus críticas al gobierno por el “trato preferente de las autoridades, frente a las condiciones carcelarias en que se mantiene a estos internos”.

La tarde de ese domingo también se requisó una piscina estructural que los comuneros tenían para recibir a sus hijos o niños que los visitaban en días de calor, lo que también fue calificado como un “privilegio inaceptable” por parte de los funcionarios, ya que esto no se permitiría en otros penales.

Bajo ese contexto es que el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado criticó los “privilegios” e instó a las autoridades a “dar fin” con ellos: “Deben terminar los privilegios de estos violentistas y terroristas de una vez por todas”, dijo.

“Los presos son presos y no me importa si son de una etnia o de otro país, me da lo mismo. Todos son chilenos, bajo la misma ley y tienen que estar bajo las mismas premisas en las cárceles”, añadió el parlamentario.

Su compañero de partido, el diputado e integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, anunció que recurrirán a la Contraloría para que determine las responsabilidades en este caso.

“Es absolutamente inaceptable, vergonzoso, una falta de respeto hacia las víctimas, y un atentado al Estado de Derecho, que condenados mapuche por graves delitos en la cárcel de Angol estén recibiendo este tipo de beneficios, regalías y privilegios con la complicidad de Gendarmería de Chile, contraviniendo toda normativa legal que rige los establecimientos penitenciarios”, afirmó el legislador.

Además, dijo que los presos “no están ahí de vacaciones, están ahí para cumplir una pena, un castigo”. Y acusó que “lo hicieron a propósito del otorgamiento de beneficios penitenciarios a condenados mapuches previos a atentados terroristas”.

“El elemento político que acompaña Gendarmería en sus decisiones está presente una vez más, el sesgo ideológico, y es por eso que iremos a Contraloría General de la República para efectos de que determine las responsabilidades correspondientes, ya que aquí hay una clara infracción legal”, concluyó Longton.