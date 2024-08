UDI critica idea de empresa eléctrica a cargo del Estado: “Ejemplos de mala administración estatal sobran”

Desde la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI), su directiva criticó la idea que deslizó el ministro de Energía, Diego Pardow, sobre una distribuidora eléctrica a cargo del Estado luego de las fallas en la reposición del suministro de empresas como Enel y CGE, que llevan doce días sin restablecer en su totalidad el servicio, principalmente en la Región Metropolitana.

El timonel de los gremialistas, Guillermo Ramírez, manifestó: “Alguien cree que si el presidente (Sebastián) Piñera hubiera estado gobernando, habrían personas en el sur de Chile con 12 días sin luz? Si es que la reunión de emergencia hubiese sido para solucionar los problemas de los chilenos, el gobierno habría dispuesto de cuadrillas para hacer lo que la ley les permite. Como por ejemplo, remover árboles, parar postes, facilitar la pega, para que cuando llegaran las cuadrillas de Enel pudiesen hacer su trabajo más rápido. Pero el gobierno no hizo nada de eso, que en términos de gestiones era bastante simple”.

“Lo único que hicieron fue una estrategia comunicacional para lavarse las manos y salir indemnes de esta crisis energética que está viviendo Chile. Y como la luz no llegaba, el gobierno día a día tenía que ir subiendo el tono hasta llegar a amenazar con el tema de la caducidad. No nos engañemos, no va a haber caducidad”, acusó Ramírez.

La candidata para la Gobernación de Valparaíso, María José Hoffman, calificó como un “aprovechamiento” la reflexión de Pardow sobre una empresa estatal.

Y añadió: “Por lo tanto, creo que aprovechar este momento para hablar del verdadero debate del rol del Estado con respecto a las responsabilidades que tiene frente a las empresas que administra, es muy distinto a creer que esto se podría administrar mejor si la empresa fuera estatal. Ejemplos de mala administración estatal sobran”.

“Efectivamente el comportamiento (de las empresas) fue vergonzoso, pero eso es muy distinto a aprovecharse y a creer que con la estatización esto se habría sido mucho más rápido y se habría solucionado. Creemos que es un debate para variar ideológico”, zanjó la exsecretaria general de la UDI.

Pardow y empresa eléctrica estatal

En entrevista con La Tercera, el ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que “es más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”.

Declaraciones que causaron rechazo, incluso en el gabinete, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se distanció de su par y remarcó: “Hay que ser super claros con algo; el Estado tiene recursos limitados”.

“No da al Estado invertir en la infraestructura que se necesita, por eso se hacen relaciones público-privadas (…) Y ese es el camino y corresponde fortalecer eso”, indicó en radio Duna.