UDI ofrece retomar el diálogo con el gobierno por reformas a cambio de nuevas condiciones

En medio de la ofensiva del oficialismo en contra de la oposición para que se retome el diálogo por las reformas de pensiones y un nuevo pacto fiscal, tras concretarse el viernes pasado la renuncia de Girogio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social, cuya permanencia en el gabinete había sido calificada por Republicanos y Chile Vamos como el principal obstáculo para debatir estos temas, el timonel de la UDI, Javier Macaya, aseguró ayer que su colectividad estaba lista para retomar las conversaciones con el Ejecutivo, siempre y cuando La Moneda se abra a modificar el corazón de estas reformas.

“La UDI está lista para conversar con el gobierno. Para que el diálogo tenga sentido y empatice con lo que piensa Chile, hay un paso que debe dar el gobierno: cambiar sustancialmente los malos proyectos refundacionales de la reforma que ha sustentado”, publicó Macaya a través de su cuenta de Twitter.

La respuesta de Macaya busca salir al paso de las críticas que ha recibido desde el oficialismo a raíz del endurecimiento de la oposición, especialmente del gremialismo, frente a la posibilidade buscar un acuerdo para dar solución a problemas que arrastra el país desde hace varios años, como son las bajas pensiones, y la negociación de un nuevo pacto social que permita financiar políticas sociales.

Poco antes, el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, había emplazado a la oposición a retomar las conversaciones, diciendo que con la salida de Jackson del gabinete “ya no quedan excusas”.

“Aquellos que quieran seguir metidos en el barro, o estar distraídos en peleas que son, yo diría inconducentes, que lo hagan, pero por lo menos el gobierno no va a participar de esa lógica y va a seguir promoviendo un debate constructivo para el bien de Chile”, señaló Elizalde.

El personero de La Moneda remarcó que la actitud “intransiguente” de algunos sectores políticos más que afectar al gobierno perjudicaba a los chilenos y chilenas que requieren respuestas a sus demandas, para lo cual es imprescindible alcanzar acuerdos. “Ese portazo no se lo dan al gobierno, insisto, se lo dan a los pensionados y pensionadas (...) El llamado que hacemos como gobierno es a que nos sentemos a conversar, que tengamos disposición de escucharnos recíprocamente, y trabajemos un buen acuerdo que permita presolver el drama de las pensiones en nuestro país”, remarcó.

En la misma línea, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien lidera las negociaciones para sacar adelante una reforma al sistema de pensiones, en entrevista de televisión fustigó a la oposición por no retomar las conversaciones. “Si era una excusa o era una opción válida, política (la que planteó la UDI al supeditar el diálogo a la salida de Giorgio Jackson) esa razón ya no está. Entonces ahora no hay ninguna razón para no sentarse a conversar”, dijo Jara.

Por lo mismo, la titular del Trabajo emplazó a la oposición a retomar el dialogo: “¿Qué más tendría que pasar para que la UDI se sentara a conversar? Y espero que eso que tenga que pasar, sea un llamado a la conciencia de todos nosotros de cómo tenemos que hacernos cargo de mejorar las pensiones de los actuales jubilados”, remarcó.

Para el senador gremialista y presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, la salida de Jackson del gobierno era un paso ineludible tras el escándalo desatado por los casos de traspasos de dineros fiscales a Fundaciones. “Era inviable que después de todo lo ocurrido no hubiera responsabilidades políticas, lo que recién comienza a plantarse con la renuncia de Jackson (al cargo Ministro de Desarrollo Social). Esa renuncia, el asumir la responsabilidades políticas es una manifestación de realismo político y esperamos que ese mismo realismo lo tenga el gobierno en materia previsional y nuevo pacto social como para no persisitir con la misma visión original y sea capaz de escuchar, no sólamente lo que la oposición plantea, sino lo que la mayoría del país siente respecto de esas materias”, indicó el senador Coloma.

Según Coloma, hoy es completamente diferente la discusión respecto del 6% de aporte adicional a las pensiones que se está planteando, luego que entró en vigencia el incremento del PGU con financiamiento de los impuestos generales. “Precisamente lo que buscó reemplazar el PGU con financiamiento de impuestos fue este aporte que estaba considerado originalmente con una parte del 6% del que se habla. Tratar de entender un cambio de las pensiones sin entender lo que significó la PGU es una manifestación de la falta de realismo”, argumentó Coloma.