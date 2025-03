“Un descriterio total”: diputado de Rementería acusa “sesgo” en allanamiento contra su pareja Karol Cariola

Una semana ha pasado desde el cuestionado allanamiento que se realizó en la vivienda de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, en la comuna de Providencia, todo esto a solo horas que la parlamentaria hubiese dado a luz a su primer hijo en el Hospital clínico de la Universidad de Chile.

Ahora se refirió al tema su pareja y padre del recién nacido, el diputado Tomás De Rementería, quien calificó la diligencia como “un descriterio total”, y acusó un “sesgo” en la misma.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario contó que en el domicilio de Cariola se encontraba su madre y sus dos hijos al momento del allanamiento, quienes estaban esperando la llegada del nuevo integrante de la familia.

“Mi mamá es adulta mayor, estaba con mis dos hijos de 3 y 8 años. Llegan (los policías) y dicen que tienen que entrar y que si no abren, van a entrar a la fuerza. Mi madre les señala que no conoce el departamento, porque efectivamente era la primera vez que mi madre estaba en el departamento de Karol en Santiago (…) Le digo (a Cariola) lo que está pasando, me voy con el traje quirúrgico puesto”, relató el parlamentario.

El diputado señaló que fue “una situación un poco dramática. Por eso hay cosas que a mí me extrañan, porque cuando llega el oficial de la PDI y cuando yo salgo se nos informa que hay un carro de la PDI afuera del hospital. Entonces me parece muy dudoso cuando el fiscal (Patricio) Cooper dice que desconocía la situación”, sostuvo.

En este sentido, el parlamentario señaló que se le informó que la diligencia consistía en la búsqueda de “elementos electrónicos de Karol, especialmente el teléfono (…) me dicen que ellos tienen un carro en el hospital y que si no le entregan el teléfono ‘esto va a ser con escándalo’”.

Además, acusó que durante el allanamiento los policías habrían tratado de incautar el teléfono celular de su hija de 3 años. “Señalaban que el teléfono al no tener chip o al no estar prendido, no podían prever que era de una niña (…) le arrebatan el teléfono de las manos a mi hija”, indicó.

El diputado fue consultado sobre cómo califica el hecho de que la diligencia haya continuado una vez que las autoridades conocieron el estado de la parlamentaria, a lo que contestó: “Un descriterio total”.

“Por eso estamos acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos pedido a la PDI que se informe, que entreguen información de por qué el procedimiento se desarrolló de esa forma, porque acá hubo una afectación primero a la madre de mi hijo, a Karol Cariola, a tres menores que estuvieron involucrados en el procedimiento, a personas adultos mayores, como es mi madre. Y aún así, con toda esta situación, el fiscal decide seguir con el procedimiento”.

Sumado a ello, el diputado acusó un “sesgo” en la diligencia.

“Hay un principio de las comunicaciones personales, del espacio y del momento en que se da, y creo que esto no puede quedar así, no solo por Karol Cariola, sino que hay algo que se hizo, se tomaron decisiones de distintos organismos del Estado que intervinieron en un momento sensible de la vida de una persona, y además lo hace de una forma en que obviamente hay un sesgo”, indicó, comparando la diligencia con otras que se han hecho con otros diputados, como Mauricio Ojeda o Catalina Pérez.