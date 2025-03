Diputada Cariola anuncia que acudirá a la CIDH tras allanamiento: “Se ha cometido una gran injusticia”

“No me logro explicar por qué eligieron justo este momento, justo el 3 de marzo, justo ese día, tres horas después de mi parto, para tomar esta acción”.

Con estas palabras, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC) anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el allanamiento en su departamento en Providencia, que instruyó la Fiscalía, y que fue concretado por detectives de la PDI el pasado lunes 3 de marzo, en el marco de la investigación por una de las artistas del caso Sierra Bella.

A través de una publicación en su cuenta de X, la parlamentaria se refirió al procedimiento que ocurrió justo el día en que dio a luz a su primer hijo, afirmando ser una “víctima de una gran violación de nuestros derechos”.

“Me ha costado mucho asimilar que tanto mi hijo Borja como yo fuimos víctimas de una gran violación de nuestros derechos, ya que tan solo horas de mi parto organismos públicos del Estado de Chile decidieron allanar nuestra casa, invadir nuestro espacio privado, poniendo en riesgo con eso nuestra integridad física y psicológica. No conforme con ello, mi pareja y familia recibieron amenazas de ingresar incluso a mi sala de parto en el hospital donde me encontraba”, manifestó.

Cabe señalar que durante la jornada, la legisladora dio a conocer que el abogado Juan Carlos Manríquez asumió su defensa, penalista –que también forma parte de la defensa del exalcalde Daniel Jadue y de la familia de Ronald Ojeda- que emitió una declaración en la que acusa que los derechos fundamentales de la diputada fueron vulnerados tras las diligencias efectuadas.

En torno al allanamiento, Cariola declaró que “yo colaboré con la justicia como siempre lo he hecho, entregué voluntariamente lo que me pedían a través de mi familia. No era necesario un escándalo, como lo dijeron los policías que llevaron el procedimiento”.

Pese a ello, aclaró que “hoy he decidido alzar la voz con fuerza y decir que se ha cometido una gran injusticia. Se me imputa un supuesto delito con un informe que ya hemos conocido en el que no solo hay información falsa, sino que graves desprolijidades ya que se confunden personas en hechos totalmente separados e inconexos, entre otras faltas que el abogado que me representa ha puesto en conocimiento y a disposición de los tribunales”.

Respecto al presunto delito que está siendo investigado por el Ministerio Público, enfatizó que “todo esto pudo ser evitado sin duda, no era necesario. Todos los chats con Irací que a nuestro parecer ninguno constituye un delito como se ha intentado mostrar, es información con que la Fiscalía ha contado hace más de un año. Si tenían legítimas dudas, podrían haberlas preguntado y yo las hubiese respondido con total transparencia, tal como lo han hecho con otras autoridades o personas públicas”.

Por lo anterior, la diputada comunista solicitó la nulidad del procedimiento y anunció que “hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la fuerza que no dejaré que se me acabe por mi hijo Borja y por todos los niños y niñas de nuestro país, para que nunca más se vulnere su interés superior, vamos a seguir adelante”.

“Tomaremos todas las acciones que sean necesarias para resguardar nuestra dignidad, para que nunca más una mujer, ninguna de nosotras tenga que pasar por lo que yo pasé. Les agradezco las innumerables muestras de cariño, apoyo y confianza, siempre actuado de buena fe y de frente. Esta no será la excepción”, sentenció.