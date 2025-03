“Un descriterio total, se pudo haber esperado un mejor momento”: Vodanovic por allanamiento a casa de Cariola a horas de dar a luz

La mañana de este martes, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se sumó a las voces que criticaron el allanamiento de la PDI a la casa de la diputada Karol Cariola (PC) a horas de haber a dado a luz a su primer hijo.

Lo anterior, debido a la aparición de una nueva arista vinculada al denominado caso Sierra Bella, la cual tiene como protagonista a la presidenta de la Cámara Baja y donde se indaga el delito de tráfico de influencias.

Por lo mismo, la Fiscalía Regional de Coquimbo confirmó esta nueva arista del caso, la cual se abrió luego de que se encontraran una serie de chats que develarían la injerencia de la congresista en el fallida compra del inmueble.

Bajo este marco, en primer lugar, la timonel socialista felicitó a Cariola y al diputado Tomás de Rementería (Ind.-PS) por el nacimiento del bebé. Luego, criticó el procedimiento policial.

“Yo vi una foto de Karol con su bebé en brazos mirándole a los ojos y creo que de este día de ayer eso es lo que ella tiene que recordar”, dijo en Tele13 Radio.

A eso, agregó: “Creo que es una muy lamentable coincidencia la diligencia decretada que se ejecute al mismo día en que ella está hospitalizada. Es un descriterio total”.

“Yo no suelo comentar las diligencias ni los procesos judiciales por mi carácter de abogada, pero creo que realmente se pudo haber esperado un mejor momento. Entiendo que entregaron voluntariamente, y leí uno de los chats, que no sé si serán más, pero realmente lo que yo leí fue esto de la clínica (...) a eso no le veo ninguna complejidad, al contrario, es una conversación entre dos personas que están buscando hacer algo bueno para la comunidad”, añadió Vodanovic.

“Desconozco qué otros contenidos habrá, pero me parece que de verdad es muy penoso que el día del nacimiento de su hijo después de 22 horas de trabajo de parto haya tenido que enterarse que tenía que entregar esto no estando en su casa”, cerró.