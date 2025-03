“Por ignorancia o mala fe”: Boric insiste que hay sectores de la oposición que quieren que a Chile le vaya mal

La mañana de este martes, en el marco de su participación en un operativo para la actualización del Registro Social de Hogares, el Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter contra la oposición e insistió en la idea de que hay sectores políticos que quieren que al país le vaya mal.

Luego de dar cuenta de una serie de avances durante su administración, como la entrega de viviendas, Chile Cuida y el fin al CAE, el Mandatario reforzó una crítica que ya había deslizado días atrás.

“Para que todo esto sea posible, necesitamos también crecer más, tener buenas cifras económicas. Y por eso, pese que a veces se intenta instalar de que Chile está en una crisis profunda en todas las dimensiones, y hay quienes repiten desde la ignorancia o la mala fe que acá todo está mal, hay sectores que pareciera que quisieran que a Chile le vaya mal. Pero, sin embargo, Chile está creciendo”, remarcó.

El Jefe de Estado destacó que “en diciembre, crecimos al 6,6%. Este año, partimos enero, creciendo también a un 2,5%. Como dijo el Ministro Marcel, esto quiere decir que estamos comenzando con el pie derecho”.

Asimismo, recordó que “en 12 meses se recuperaron 120.000 empleos” y apuntó que “cuando dijimos que esa era nuestra proyección y objetivo como gobierno, muchos de nuevo no nos creyeron. El desempleo bajó y está actualmente en el 8%”.

El ataque que Boric lanzó en esta jornada se suma a las palabras que entregó el pasado viernes al encabezar un nuevo consejo de gabinete, en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

“Esto lo he dicho antes. Pareciera que un sector de la derecha tiene ganas de que le vaya mal a Chile. Yo quiero que a Chile le vaya bien. Quiero que a todos nos vaya bien. Hay mucha más sabiduría en la gente común y corriente que en la calle nos pide y me dice ‘Presidente, ¿sabe qué? Yo no voté por usted, pero quiero que le vaya bien. Porque si a usted le va bien, a todos nos va bien’. Esa lógica, hay quienes tienen micrófono, pero no tienen esa lógica. Yo por eso confío mucho en la sabiduría del pueblo de Chile. Y para ellos tenemos que trabajar”, expresó en esa ocasión.