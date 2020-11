Un nuevo caso de “micrófono abierto” en la Cámara: El audio en que Macaya (UDI) tilda de “zurdo” al nuevo General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez

Una vez más la tecnología jugó una mala pasada en la Cámara de Diputados. En esta oportunidad dando cuenta de un distendido diálogo entre dos parlamentarios UDI, Javier Macaya y Patricio Melero, sobre el recién asumido General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Todo ocurrió cuando Melero daba su opinión a la sala en el marco del debate sobre la glosa presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Urbanisno.

Una vez concluida su intervención, tomó la palabra el presidente de la Cámara, Diego Paulsen. Pero por un descuido o olvido, Melero no se dio cuenta que su micrófono seguía prendido, revelando la opinión de Macaya sobre el nuevo jefe de la policía uniformada: “El General Director de Carabineros es más zurdo que la chucha (sic)”, se escuchó en la transmisión oficial de la sesión.

Frente a eso, Melero se limitó a contestar: “¿Yáñez? Ah, sí, ah. Lo tienen como muy bueno”.

Macaya, incluso reveló a su compañero que habló del tema con el exministro del Interior, Andrés Chadwick. “Yo le dije a Chadwick (...)”, indicó.

“El presidente de la UDI de San Fernando era vecino de él. Y es una familia de izquierda, izquierda, izquierda”, añadió Macaya, que es diputado por la Región de O’Higgins.

“Y este vecino es padre de dos pacos, expaco y me dice ‘hueón, este hue... es muy de izquierda (sic)”, cerró.

Frente a lo cual Melero le contestó: “Bueno, puede ser bueno”.

No es primera vez que un micrófono abierto juega una mala pasada en el Congreso. Y, probablemente, tampoco será la última.

Tras la polémica, Macaya pidió disculpas a Yáñez por sus dichos: “Siempre he respaldado a carabineros. Los términos en que me referí fueron en una conversación privada. Pido disculpas. Familia, ideas o cualquier condición, no importan para dirigir una institución tan importante. Suerte y todo el apoyo al nuevo General Director Ricardo Yáñez”, indicó el legislador.